Atacuri cu drone la granița cu România. Armata a ridicat două aeronave F-16

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost treziți, în noaptea de luni spre marți, de un nou mesaj RO-ALERT emis pe fondul conflictului din Ucraina, după ce MApN a activat măsurile de securitate aeriană și a ridicat de la sol două aeronave F-16 pentru monitorizarea unor ținte aflate în apropierea spațiului aerian românesc. Alerta a fost transmisă în jurul orei 3:48, pe fondul riscului privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian, iar autoritățile au cerut populației să adopte măsuri de protecție.

Autoritățile au emis în jurul orei 3:48 un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

În contextul intensificării atacurilor din apropierea graniței cu Ucraina, oamenii au fost sfătuiți să ia măsuri de autoprotecție. Recomandările autorităților, în astfel de situații, vizează evitarea deplasărilor în aer liber, adăpostirea în spații sigure și evitarea contactului cu eventuale fragmente de drone, care pot fi periculoase sau chiar explozive.

Nordul județului Tulcea a devenit o zonă extrem de sensibilă în contextul războiului din Ucraina din cauza apropierii de porturile ucrainene Reni și Ismail, aflate pe brațul Dunării.

Aceste infrastructuri sunt vizate frecvent de atacuri cu drone lansate de Rusia, iar apropierea de teritoriul României crește riscul ca fragmente sau aparate de zbor să ajungă accidental pe teritoriul național. Situația este monitorizată constant inclusiv de presa internațională, între care și Reuters, care a relatat despre intensificarea acestor atacuri în regiune.

După detectarea unor ținte aeriene în apropierea spațiului aerian românesc, Forțele Aeriene au intervenit imediat.

„Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere. Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 4:45.”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naţionale.

Intervenția are loc în contextul în care România, ca stat membru NATO, participă la sistemul integrat de apărare aeriană al Alianței, iar astfel de misiuni de Poliție Aeriană fac parte din măsurile de protejare a flancului estic.

Datele oficiale indică o creștere semnificativă a incidentelor produse în proximitatea graniței româno-ucrainene. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în cadrul celor aproximativ 70 de atacuri înregistrate în apropierea frontierei, au fost raportate 21 de situații în care drone utilizate de Rusia au pătruns în spațiul aerian național.

În plus, în 41 de cazuri au fost descoperite fragmente de drone pe teritoriul României, cele mai multe în nordul județului Tulcea. Aceste date confirmă riscurile reale generate de conflict pentru populația civilă din zona de frontieră.

De la declanșarea războiului din Ucraina, autoritățile române au emis peste 70 de mesaje RO-ALERT de tip „alertă extremă” în patru județe, cele mai multe dintre ele vizând județul Tulcea.

Frecvența acestor avertizări a crescut în ultimele luni, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, situație care a determinat consolidarea măsurilor de supraveghere și reacție rapidă în estul României.