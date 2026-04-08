Atacuri cu drone rusești aproape de România. Mai multe avioane F-16, ridicate de urgență

Ministerul Apărării (MApN) a transmis, miercuri dimineață, că în cursul nopții au avut loc noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România, situație care a determinat activarea unei alerte aeriene în nordul județului Tulcea.

Autoritățile române au anunțat că au ridicat de la sol două aeronave F-16 și că au monitorizat atent evoluția situației din zona de frontieră.

Potrivit datelor oficiale, incidentele s-au petrecut în primele ore ale zilei de 8 aprilie, când forțele ruse au lansat atacuri asupra unor obiective civile și de infrastructură aflate în apropierea teritoriului românesc. În acest context, avioanele de luptă aflate în serviciul de poliție aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost pregătite pentru eventuale intervenții.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsuri de avertizare a populației. Astfel, la ora 3:44, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-ALERT, prin care erau informați despre riscurile existente și sfătuiți să adopte măsuri de protecție.

Monitorizarea radar a indicat prezența unui grup de 17 ținte aeriene care au evoluat în apropierea frontierei României. Conform informațiilor furnizate de autorități, niciuna dintre aceste ținte nu a încălcat spațiul aerian național. Alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 5:10, după ce situația a revenit la parametri considerați siguri.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că măsurile de supraveghere rămân active, iar forțele implicate continuă să monitorizeze atent zona pentru a preveni orice potențial risc la adresa securității naționale.

Un incident similar a fost semnalat și în urmă cu câteva săptămâni, când sistemele de supraveghere au detectat o țintă aeriană în apropierea graniței, la circa 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove. Și atunci, populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT, transmis în cursul serii.

În acel caz, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a monitoriza situația, iar sistemele de apărare aeriană au fost plasate în stare de alertă. Oficialii au precizat că aceste măsuri sunt standard și au rolul de a asigura protecția populației și integritatea teritoriului național în contextul conflictului din regiune.