Surse recente sugerează că Ucraina ar fi început să utilizeze drone încărcate cu dispozitive neobișnuite, denumite „bombe cu grafit”. Aceste arme nu cauzează daune directe prin explozie, ci acționează prin distrugerea sau perturbarea liniilor electrice, provocând pene de curent și paralizând temporar infrastructura energetică a Rusiei, informează united24media.

Surse rusești susțin că forțele ucrainene ar fi folosit recent drone încărcate cu așa-numitele „bombe cu grafit” în timpul raidurilor nocturne asupra zonelor ocupate din regiunea Donețk. Până în prezent, aceste informații nu au fost verificate independent.

Potrivit sursei, dronele ar fi purtat sarcini neconvenționale, concepute pentru a perturba funcționarea infrastructurii critice. În sprijinul acestor afirmații, canalele pro-ruse au difuzat înregistrări video în care apar fragmente de muniții cu o structură neobișnuită, însă fără marcaje sau elemente care să permită identificarea clară a acestora.

Autoritățile ucrainene nu au oferit nicio confirmare privind utilizarea acestor arme. În limbaj militar, termenul de „bombe cu grafit” înseamnă, de obicei, muniții specializate menite să dezactiveze rețelele electrice, fără a provoca daune fizice directe.

Anumite arme sunt concepute să răspândească pe suprafețe întinse filamente extrem de fine de grafit. Datorită proprietăților conductoare ale acestui material, contactul cu rețelele electrice,transformatoarele sau alte echipamente poate provoca scurtcircuite și perturbări semnificative în funcționarea sistemelor electrice.

Acest tip de muniție a fost deja utilizat în conflicte anterioare. Printre exemple se numără intervențiile militare ale Statelor Unite în Irak la începutul anilor 1990 și operațiunile din Iugoslavia din 1999, perioade în care astfel de arme au fost folosite pentru a afecta funcționarea pe scară largă a rețelelor electrice naționale.

ВСУ применили «графитовые бомбы» , которые, взрываясь в воздухе выбрасывают графитовые нити, приводящие к замыканию ЛЭП 05.04,2026 ДНР pic.twitter.com/L63e0fs7Ke — Garry (@Garry417271035) April 6, 2026

Specialiștii avertizează că, dacă o tehnologie similară ar fi adaptată pentru drone, aceasta ar include probabil o sarcină utilă neclusterizată, cu materiale conductive, menită să genereze efecte asemănătoare, însă la o scară mai redusă.

Anterior, compania ucraineană Fire Point a adaptat dronele de atac FP-1 pentru a funcționa ca platforme aeriene pentru arme antiaeriene și drone interceptoare FPV. Astfel, familia FP-1 a fost extinsă dincolo de rolul său inițial de drone cu rază lungă de acțiune, fiind dezvoltate versiuni capabile să lanseze drone interceptoare FPV sau să transporte arme antiaeriene pentru a contracara sistemele fără pilot ostile.

Cunoscută sub denumirea de „blackout bomb”, bomba cu grafit este clasificată drept armă neletală, dar impactul ei indirect poate fi extrem de periculos. Concepută să paralizeze infrastructura electrică, aceasta eliberează în atmosferă un nor dens de filamente de grafit sau fibre de carbon, materiale cu conductivitate electrică ridicată.

Contactul acestora cu liniile de înaltă tensiune sau alte componente ale rețelelor electrice generează scurtcircuite și întreruperi de curent semnificative. În ciuda etichetei de neletalitate, efectele secundare asupra comunităților urbane pot fi tragice. Penele de curent perturbă funcționarea spitalelor, transportului public, rețelelor de apă și a sistemelor de comunicații.

China a prezentat anul trecut o bombă cu grafit de ultimă generație, capabilă să provoace „o pierdere completă a electricității” pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați. Arma, proiectată să scoată din funcțiune stații electrice întregi, ar putea avea implicații militare importante în contextul tensiunilor regionale, mai ales în zona Taiwanului.

Experții avertizează că utilizarea unei astfel de arme nu doar paralizează infrastructura electrică, dar poate afecta grav sistemele civile vitale, inclusiv spitalele, rețelele de comunicații și transportul public, amplificând riscurile asupra populației.