Rusia, aproape de Coreea de Nord în ceea ce privește libertatea internetului

Rusia se află pe locul doi în lume în ceea ce privește limitarea libertății pe internet, fiind depășită doar de Coreea de Nord. Clasamentul, realizat de organizații internaționale de monitorizare a drepturilor digitale, arată o deteriorare constantă a mediului online în Rusia în ultimii ani, informează united24media.

Rusia se află printre țările cu cele mai restricționate condiții pentru utilizatorii de internet, obținând un scor de doar 4 din 100 într-un recent clasament realizat de Cloudwards. Singura țară cu un scor mai scăzut este Coreea de Nord, care a înregistrat zero puncte. Niveluri similare de restricții au fost raportate în Iran, China și Pakistan.

Indicele a evaluat libertatea online în funcție de mai mulți parametri, printre care libertatea de a exprima opinii politice și civice, accesul la servicii VPN, platforme de torrent și conținut pentru adulți. Conform studiului, Rusia nu a primit calificativul „complet liber” în niciuna dintre categoriile analizate.

Raportul subliniază că principalele platforme internaționale sunt fie blocate, fie restricționate în mod sistematic. Printre acestea se numără servicii de socializare precum YouTube, X, Instagram, Facebook și TikTok, dar și aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Telegram. În plus, presa independentă este supusă unor controale stricte.

Deși Rusia se situează aproape de Coreea de Nord în topul restricțiilor, studiul notează o diferență importantă: accesul la internet rămâne disponibil pentru populația largă, nu doar pentru un cerc restrâns de persoane apropiate autorităților, însă măsurile împotriva serviciilor VPN se numără printre cele mai severe din lume.

În fruntea clasamentului privind accesul la informație și siguranța online, 11 țări au obținut scoruri maxime de 92 din 100. Printre acestea se numără Belgia, Danemarca, Islanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Slovacia și Finlanda, evidențiind un nivel ridicat de protecție și transparență digitală.

În paralel, Rusia intensifică controlul asupra internetului. Autoritățile pregătesc implementarea unui sistem de cenzură bazat pe inteligență artificială, proiectat să filtreze traficul online, cu lansarea estimată în 2026, potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina.

Inițiativa, coordonată de Roskomnadzor, beneficiază de o alocare bugetară de peste 29 de milioane de dolari. Această investiție vine în contextul presiunilor economice și al reducerilor salariale în sectorul public, precum și al dificultăților logistice în aprovizionarea regiunilor îndepărtate.

Deși oficial este justificată ca o măsură de protecție împotriva conținutului dăunător, proiectul este interpretat de analiști ca o strategie de întărire a controlului statului asupra fluxului informațional și de restricționare a accesului la perspective alternative.

Datele arată, de asemenea, o creștere semnificativă a restricțiilor asupra internetului în Rusia. Numărul materialelor blocate a urcat cu 60%, ajungând la 1,29 milioane, cea mai mare majorare fiind înregistrată pentru conținutul care explică metode de ocolire a restricțiilor și utilizarea serviciilor VPN, cu o creștere spectaculoasă de peste 1.200% față de anul precedent.

Această intensificare a controlului online a provocat și reacții publice ostile. Grupul de monitorizare OVD-Info a raportat că cel puțin 18 persoane au fost reținute în mai multe orașe în timpul protestelor organizate pe 29 martie împotriva restricțiilor de acces la internet.

Cea mai mare parte a reținerilor s-a înregistrat la Moscova, unde au fost arestate 13 persoane. Alte arestări au avut loc la Sankt Petersburg și Kaluga, câte două persoane în fiecare oraș, iar o persoană a fost reținută la Voronej.