Plățile Apple, suspendate în Rusia pentru a limita accesul la VPN

Autoritățile ruse au cerut operatorilor de telefonie mobilă să suspende posibilitatea efectuării plăților prin conturile Apple. Măsura are ca scop restricționarea accesului utilizatorilor la serviciile VPN (virtual private network), considerate de autorități o cale prin care cetățenii pot ocoli restricțiile impuse pe internet, informează united24media.

Ministerul Dezvoltării Digitale din Rusia a transmis operatorilor de telefonie mobilă să oprească, începând cu 1 aprilie, posibilitatea de a încărca conturileApple ID folosind soldul telefoanelor, conform unor surse din sectorul telecomunicațiilor citate de RBC.

Directiva ar fi fost comunicată în timpul unei întâlniri desfășurate pe 28 martie cu ministrul Maksut Șadaiev, iar operatorii majori de pe piață, precum MTS, MegaFon, T2 Mobile și VimpelCom (Beeline), au fost chemați să pună în aplicare această măsură.

Scopul principal al deciziei este restricționarea accesului la serviciile VPN, folosite de un număr tot mai mare de cetățeni pentru a ocoli restricțiile de internet impuse de autorități.

Mai exact, decizia face parte dintr-o serie mai amplă de reglementări menite să controleze traficul digital și să limiteze accesul la platformele și aplicațiile care permit navigarea anonimă.

Autoritățile ruse intensifică presiunile asupra Apple pentru a readuce aplicațiile rusești în App Store, conform unei surse guvernamentale citate de Interfax. Oficialii consideră că restricțiile temporare impuse de operatori ar putea determina compania să se conformeze, evitând astfel pierderi semnificative de venituri.

Guvernul și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că Apple nu a respectat solicitările Roskomnadzor, autoritatea de reglementare în comunicații din Rusia, de a elimina serviciile VPN din magazinul de aplicații, serviciile respective reprezentând peste 80% din achizițiile totale, potrivit oficialilor.

În plus, ministerul a criticat compania pentru neimplementarea obligației legale de a include în mod implicit piața internă de aplicații RuStore și pentru restricționarea metodelor alternative de plată pentru produsele digitale.

Respectarea reglementărilor rusești de către Apple reprezintă un punct de tensiune de mai mult timp. Anterior, Ministerul Dezvoltării Digitale a susținut solicitarea Serviciului Federal Antimonopol pentru ca utilizatorii de iOS să poată alege ca motor de căutare implicit unul rusesc.

Ministerul susține ferm poziția Serviciului Federal pentru Concurență (FAS) privind implementarea fără condiții de către Apple a funcției „fereastră de alegere” pentru motoarele de căutare. Oficialii susțin că, în cazul în care Apple nu respectă cerința, ar trebui luate măsuri drastice, mai ales că Google s-a conformat deja, a declarat ministrul Shadayev.

Anterior, FAS adresase Apple o solicitare oficială pentru introducerea acestei funcții, compania având termen până la 31 octombrie 2025 pentru a răspunde. În paralel, surse recente semnalează apariția unor fluxuri neobișnuite de produse Apple în Rusia, în ciuda restricțiilor în vigoare.

Bloggeri locali de tehnologie au prezentat videoclipuri cu tablete iPad Pro încă nelansate, echipate cu procesorul M5, înainte de lansarea oficială. Se pare că dispozitivele au fost aduse în Rusia din depozitele europene ale Apple prin canale neoficiale.

Materialele video postate online au dezvăluit atât ambalajul, cât și rezultatele testelor de performanță, indicând că tabletele erau complet funcționale, rulând iPadOS 26, și fabricate abia în august 2025.