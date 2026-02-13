Lansarea întârziată a iOS 27 creează dezamăgiri

Apple se află sub presiune după ce zvonurile recente sugerează că lansarea iOS 27 ar putea fi amânată. Dacă aceste informații se confirmă, Siri, asistentul virtual al companiei, ar putea suferi cea mai mare lovitură de imagine de până acum. Criticii consideră că întârzierile arată că Apple nu reușește să țină pasul cu așteptările utilizatorilor, informează techradar.com.

Revizuirea mult anticipată a asistentului Siri al Apple se transformă într-un adevărat fiasco. Lansarea, inițial promisă pentru iunie 2024 ca parte a iOS 18, întârzie semnificativ, iar în 2026 utilizatorii încă nu o pot folosi. Mai mult, se pare că lansarea va fi amânată suplimentar.

Surse recente indicau o posibilă debutare parțială odată cu iOS 26.4, însă jurnalistul Mark Gurman, într-un articol pentru Bloomberg, susține că unele dintre funcțiile planificate vor fi disponibile abia odată cu iOS 26.5, așteptat în mai, și cu iOS 27, programat pentru septembrie.

Conform lui Gurman, cunoscut pentru acuratețea informațiilor despre Apple, surse apropiate companiei susțin că anumite funcții ale revizuirii AI a lui Siri ar putea să nu fie disponibile imediat.

Printre acestea se numără controlul vocal al acțiunilor în aplicații și capacitatea extinsă a asistentului de a accesa date personale, funcționalități care ar fi permis utilizatorilor, de exemplu, să caute mesaje mai vechi pentru a reda rapid un podcast recomandat de un prieten.

Dacă aceste informații se confirmă, Siri cu AI nu va include cele mai importante funcții până la aproximativ doi ani de la lansarea inițială, ceea ce înseamnă că anumite caracteristici programate pentru iOS 27 vor fi disponibile abia la doi ani după termenul anunțat de Apple.

Chiar și privită separat, întârzierea planificată pentru Siri reprezintă un eșec semnificativ pentru utilizatori, inclusiv pentru cei care și-au achiziționat recent iPhone 16 în parte datorită promisiunilor legate de noile funcții AI.

Problema devine și mai acută dacă ținem cont de cât de mult a avansat Android în domeniul inteligenței artificiale. Gemini oferă de ani buni caracteristici pe care Apple încă le promite pentru Siri.

În prezent, compania pare să fi renunțat la încercarea de a concura direct, optând pentru un parteneriat cu Google, care furnizează tehnologia Gemini pentru a alimenta Siri. Cu toate acestea, chiar și cu această colaborare, utilizatorii se confruntă în continuare cu așteptări prelungite înainte ca funcțiile promise să devină disponibile.

Apple a mai trecut prin momente dificile și lansări problematice, de la „antennagate” și „bendgate” până la debutul problematic al Apple Maps și la abandonarea încărcătorului wireless AirPower. Totuși, niciuna dintre aceste situații nu a durat atât de mult precum actuala criză legată de Siri.

Chiar înainte de explozia inteligenței artificiale, Siri era adesea considerat mai puțin performant decât rivalii săi, iar Apple pare să fi întâmpinat dificultăți de la lansarea asistentului său virtual.

Revizuirea promițătoare a Siri, bazată pe inteligență artificială, ar putea să îl aducă în sfârșit la nivelul concurenței, însă istoricul întârzierilor face ca o nouă amânare să nu surprindă pe nimeni.