Greșeli comune care scurtează viața bateriei la iPhone. Cum le eviți

Încărcarea frecventă a iPhone-ului până la capacitate maximă poate accelera degradarea bateriei. Specialiștii recomandă menținerea nivelului de încărcare cuprins între aproximativ 20% și 80%, pentru a reduce uzura și a prelungi durata de viață a acesteia, mai ales atunci când nu este necesară o autonomie completă, informează techradar.com.

Încărcarea completă până la 100% rămâne o opțiune utilă atunci când urmează o zi lungă departe de priză. În utilizarea zilnică, însă, este recomandat să se oprească încărcarea la aproximativ 80%, pentru reducerea uzurii bateriei. Din fericire, există mai multe metode prin care acest lucru poate fi realizat.

Cea mai simplă soluție, dar și cea mai restrictivă, este setarea unei limite maxime de încărcare direct din meniul Setări > Baterie > Încărcare. Totuși, această opțiune este disponibilă doar pe iPhone 15 și modelele mai noi.

O alternativă este funcția „Încărcare optimizată a bateriei”, care oprește temporar încărcarea la 80% și finalizează procesul atunci când sistemul estimează că telefonul va fi utilizat.

O soluție mai flexibilă rămâne deconectarea manuală a telefonului atunci când atinge pragul de 80%. Pentru a evita verificarea repetată a nivelului bateriei, poate fi creată o automatizare prin aplicația Comenzi rapide, care emite o notificare vocală în momentul atingerii acestui procent.

Configurarea iPhone-ului pentru a preveni supraîncărcarea bateriei este simplă și rapidă. Începeți prin a deschide aplicația Comenzi rapide și apăsați butonul „+”. Alegeți Nivel baterie, reglați cursorul la 80%, apoi selectați „Depășește 80%” și „Executare imediată”.

Următorul pas este să apăsați Următorul, apoi Rostire text, unde introduceți mesajul pe care doriți să îl auziți când bateria depășește pragul setat. Apăsând săgeata de lângă caseta de text, puteți ajusta vocea care va rosti mesajul. Odată finalizat, apăsați simbolul bifă și automatizarea va fi activă: telefonul va emite alerta vocală de fiecare dată când bateria depășește 80%.

Un alt aspect de luat în considerare este afișajul mereu activ, care poate consuma semnificativ bateria. Pentru a-l dezactiva, accesați Setări > Afișaj și luminozitate > Afișaj mereu activ și comutați opțiunea pe poziția oprit. Dacă folosiți intens funcția, este mai bine să o lăsați activă și să compensați prin alte setări de economisire a energiei.

Printre acestea se numără modul Adaptive Power, disponibil pe iPhone 15 Pro și modelele ulterioare. Odată activat, telefonul ajustează automat performanța: reduce luminozitatea ecranului sau prelungește durata anumitor procese pentru a conserva bateria. Această funcție intervine doar atunci când utilizarea bateriei depășește nivelul normal, oferind un echilibru între performanță și durabilitatea bateriei.

Pentru a activa notificările Adaptive Power, mergeți în Setări > Baterie > Mod de alimentare. De asemenea, puteți folosi modul întunecat. Alegerea nu este una doar practică, ci și mai blândă pentru ochi. Pe telefoanele cu ecrane OLED, cum sunt modelele recente de iPhone, modul întunecat poate ajuta la economisirea bateriei.

Motivul este simplu: la un ecran OLED, pixelii negri sunt practic opriți, deci cu cât mai mult ecranul afișează negru, cu atât mai puțini pixeli sunt iluminați și, implicit, mai puțină energie este consumată. Impactul nu este mare, mai ales dacă ecranul nu este folosit aproape de luminozitatea maximă, dar fiecare mică economie contează.