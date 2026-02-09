Roaming involuntar în vestul țării. Ce este și ce atenționare primesc șoferii

Autoritățile au început amplasarea unor panouri de avertizare pe mai multe drumuri din vestul României, pentru a-i informa pe șoferi asupra pericolului de roaming involuntar, fenomen care poate duce la taxe suplimentare la utilizarea telefonului mobil, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.

Indicatoarele au fost montate pe mai multe drumuri naționale din județul Timiș, în zone situate în imediata apropiere a frontierei cu Serbia. Avertismentele vizează situațiile în care telefoanele mobile se conectează automat la rețele străine, chiar dacă utilizatorii se află pe teritoriul României, ceea ce poate genera costuri neprevăzute.

„Aceste panouri îi atenționează pe șoferi și pasageri că telefoanele mobile se pot conecta automat la rețelele din Serbia, mai ales în zonele unde semnalul este mai puternic peste graniță decât cel al operatorilor români. Recomandarea este simplă: verificarea setărilor telefonului, dezactivarea roaming-ului de date sau selectarea manuală a rețelei, pentru a evita surprizele neplăcute pe factura de telefon”, anunță DRDP Timișoara.

Panourile de informare au fost deja amplasate sau urmează să fie montate pe mai multe tronsoane din apropierea graniței, printre care DN 6 Cenad – Sânnicolau Mare, DN 57 Gherman – Jamu Mare – Lățunaș, DN 59A Jimbolia – Cărpiniș, DN 59B Cărpiniș – Iohanisfeld, DN 59C Sânnicolau Mare – Jimbolia, DN 59D Foeni, DN 59E Lunga, DN 59F Dudeștii Vechi – Sânnicolau Mare și DN 59G Dudeștii Vechi – Beba Veche.

Roamingul involuntar se produce atunci când un telefon mobil se conectează automat la o rețea de telefonie dintr-o altă țară, în acest caz Serbia, fără ca utilizatorul să fi trecut efectiv granița. În aceste situații, telefonul alege rețeaua cu semnalul cel mai bun, fără ca utilizatorul să fie conștient de schimbare.