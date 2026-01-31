Câte ore pe zi e sănătos să stai pe telefon. Sfaturile medicilor

Câte ore e bine să stai pe telefon. În era digitală, telefoanele mobile au devenit extensii ale vieții noastre cotidiene. Ele ne permit să comunicăm instant cu prietenii, să accesăm informații în timp real și să ne organizăm programul zilnic, potrivit mayoclinichealthsystem.

Totuși, întrebarea care apare tot mai des este: cât timp petrecut pe telefon este sănătos? Studiile recente sugerează că atât cantitatea de timp, cât și tipul de activitate pe care o facem pe telefon au efecte semnificative asupra sănătății fizice și mentale.

Folosirea prelungită a telefonului mobil poate avea efecte multiple, unele vizibile imediat, altele cumulative. Specialiștii în sănătate publică avertizează că expunerea excesivă la ecrane poate cauza oboseală vizuală, dureri de gât și spate, tulburări de somn, anxietate și scăderea capacității de concentrare.

De asemenea, studiile din domeniul psihologiei comportamentale arată că timpul îndelungat pe rețelele sociale poate genera comparații sociale negative, stres emoțional și chiar dependență digitală.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), tinerii sub 18 ani ar trebui să limiteze timpul de ecran la maximum 2 ore pe zi pentru activități recreative, în timp ce adulții trebuie să fie atenți mai degrabă la calitatea timpului petrecut, decât la numărul de ore.

În practică, însă, oamenii depășesc frecvent aceste recomandări. Un studiu realizat de Mayo Clinic a constatat că adulții petrec în medie între 3 și 5 ore pe zi pe smartphone, fără a include timpul de lucru.

Experții subliniază că nu toate orele petrecute pe telefon au același impact. Activitățile productive, precum organizarea agendei, citirea știrilor sau folosirea aplicațiilor educative, au un impact mult mai mic asupra sănătății mentale decât consumul pasiv de social media sau jocurile video pe termen lung.

De exemplu, studiile publicate în Journal of Behavioral Addictions arată că timpul petrecut pe platforme de socializare pentru scroll continuu poate fi asociat cu un risc mai mare de anxietate și depresie. În schimb, folosirea telefonului pentru apeluri vocale sau video cu persoane apropiate poate aduce efecte pozitive, prin consolidarea relațiilor sociale și reducerea izolării.

Cercetătorii sunt de acord că recomandările trebuie adaptate în funcție de vârstă. Copiii mici, între 2 și 5 ani, ar trebui să petreacă maxim o oră pe zi în fața ecranelor, iar timpul respectiv ar trebui să fie supravegheat și interactiv, nu pasiv.

Pentru adolescenți, OMS sugerează un maxim de 2 ore pe zi pentru activități recreative digitale, evitând expunerea înainte de culcare, deoarece lumina albastră afectează producția de melatonină și calitatea somnului.

Adulții, mai ales cei care lucrează la birou sau în medii digitale, se confruntă cu o provocare diferită: timpul total petrecut pe ecrane este mai greu de limitat. În acest caz, specialiștii recomandă să se facă pauze regulate, tehnici de „digital detox” și limitarea notificărilor inutile, pentru a evita stresul și oboseala mentală.

Studiile recente subliniază că folosirea telefonului înainte de culcare este unul dintre factorii principali care afectează somnul. Lumina albastră emisă de ecrane perturbă ritmul circadian, ceea ce poate duce la dificultăți în a adormi, treziri frecvente și somn superficial.

În plus, notificările constante și obiceiul de a verifica telefonul în timpul nopții pot crește nivelul de stres și anxietate. Harvard Health Publishing recomandă să se evite folosirea telefonului cu 30–60 de minute înainte de culcare și să se opteze pentru activități relaxante, cum ar fi cititul unei cărți sau meditația.

Pentru a menține un echilibru sănătos, experții sugerează mai multe metode practice. Printre acestea se numără: stabilirea unor limite clare de timp, folosirea aplicațiilor de monitorizare a timpului petrecut pe telefon, pauze regulate în timpul activităților digitale și evitarea multitaskingului care poate suprasolicita creierul.

În plus, combinarea activităților online cu interacțiuni față în față și activitate fizică poate reduce efectele negative asupra sănătății mentale.

O altă strategie recomandată este să se prioritizeze tipul de activitate: mai mult timp pentru aplicații productive sau comunicare cu cei apropiați, mai puțin pentru consum pasiv și social media. De asemenea, se recomandă setarea modului „nu deranjați” în timpul nopții și limitarea notificărilor care pot genera stres constant.