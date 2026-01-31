Social

Câte ore pe zi e sănătos să stai pe telefon. Sfaturile medicilor

Comentează știrea
Câte ore pe zi e sănătos să stai pe telefon. Sfaturile medicilorTelefon. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Câte ore e bine să stai pe telefon. În era digitală, telefoanele mobile au devenit extensii ale vieții noastre cotidiene. Ele ne permit să comunicăm instant cu prietenii, să accesăm informații în timp real și să ne organizăm programul zilnic, potrivit mayoclinichealthsystem.

Totuși, întrebarea care apare tot mai des este: cât timp petrecut pe telefon este sănătos? Studiile recente sugerează că atât cantitatea de timp, cât și tipul de activitate pe care o facem pe telefon au efecte semnificative asupra sănătății fizice și mentale.

Câte ore e bine să stai pe telefon

Folosirea prelungită a telefonului mobil poate avea efecte multiple, unele vizibile imediat, altele cumulative. Specialiștii în sănătate publică avertizează că expunerea excesivă la ecrane poate cauza oboseală vizuală, dureri de gât și spate, tulburări de somn, anxietate și scăderea capacității de concentrare.

telefon

Telefon Sursa foto: Freepik.com

De asemenea, studiile din domeniul psihologiei comportamentale arată că timpul îndelungat pe rețelele sociale poate genera comparații sociale negative, stres emoțional și chiar dependență digitală.

Avertisment de la ANM. Vremea va afecta serios agricultura în zilele următoare
Avertisment de la ANM. Vremea va afecta serios agricultura în zilele următoare
Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă
Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), tinerii sub 18 ani ar trebui să limiteze timpul de ecran la maximum 2 ore pe zi pentru activități recreative, în timp ce adulții trebuie să fie atenți mai degrabă la calitatea timpului petrecut, decât la numărul de ore.

În practică, însă, oamenii depășesc frecvent aceste recomandări. Un studiu realizat de Mayo Clinic a constatat că adulții petrec în medie între 3 și 5 ore pe zi pe smartphone, fără a include timpul de lucru.

Diferența între tipurile de activități

Experții subliniază că nu toate orele petrecute pe telefon au același impact. Activitățile productive, precum organizarea agendei, citirea știrilor sau folosirea aplicațiilor educative, au un impact mult mai mic asupra sănătății mentale decât consumul pasiv de social media sau jocurile video pe termen lung.

Telefon descărcat

Telefon descărcat. Sursa foto: Pixabay

De exemplu, studiile publicate în Journal of Behavioral Addictions arată că timpul petrecut pe platforme de socializare pentru scroll continuu poate fi asociat cu un risc mai mare de anxietate și depresie. În schimb, folosirea telefonului pentru apeluri vocale sau video cu persoane apropiate poate aduce efecte pozitive, prin consolidarea relațiilor sociale și reducerea izolării.

Timp recomandat pe vârste

Cercetătorii sunt de acord că recomandările trebuie adaptate în funcție de vârstă. Copiii mici, între 2 și 5 ani, ar trebui să petreacă maxim o oră pe zi în fața ecranelor, iar timpul respectiv ar trebui să fie supravegheat și interactiv, nu pasiv.

Pentru adolescenți, OMS sugerează un maxim de 2 ore pe zi pentru activități recreative digitale, evitând expunerea înainte de culcare, deoarece lumina albastră afectează producția de melatonină și calitatea somnului.

Adulții, mai ales cei care lucrează la birou sau în medii digitale, se confruntă cu o provocare diferită: timpul total petrecut pe ecrane este mai greu de limitat. În acest caz, specialiștii recomandă să se facă pauze regulate, tehnici de „digital detox” și limitarea notificărilor inutile, pentru a evita stresul și oboseala mentală.

Efectele asupra somnului și sănătății mentale

Studiile recente subliniază că folosirea telefonului înainte de culcare este unul dintre factorii principali care afectează somnul. Lumina albastră emisă de ecrane perturbă ritmul circadian, ceea ce poate duce la dificultăți în a adormi, treziri frecvente și somn superficial.

În plus, notificările constante și obiceiul de a verifica telefonul în timpul nopții pot crește nivelul de stres și anxietate. Harvard Health Publishing recomandă să se evite folosirea telefonului cu 30–60 de minute înainte de culcare și să se opteze pentru activități relaxante, cum ar fi cititul unei cărți sau meditația.

Strategii pentru un timp sănătos pe telefon

Pentru a menține un echilibru sănătos, experții sugerează mai multe metode practice. Printre acestea se numără: stabilirea unor limite clare de timp, folosirea aplicațiilor de monitorizare a timpului petrecut pe telefon, pauze regulate în timpul activităților digitale și evitarea multitaskingului care poate suprasolicita creierul.

În plus, combinarea activităților online cu interacțiuni față în față și activitate fizică poate reduce efectele negative asupra sănătății mentale.

O altă strategie recomandată este să se prioritizeze tipul de activitate: mai mult timp pentru aplicații productive sau comunicare cu cei apropiați, mai puțin pentru consum pasiv și social media. De asemenea, se recomandă setarea modului „nu deranjați” în timpul nopții și limitarea notificărilor care pot genera stres constant.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:49 - Avertisment de la ANM. Vremea va afecta serios agricultura în zilele următoare
19:41 - De la coroană la veșmintele monahale. Membrii ai familiilor regale care au ales viața religioasă
19:31 - Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă
19:17 - Mirela Voicu despre ultimele clipe ale lui Nicu Ceaușescu. Ce i-a spus înainte să moară
19:08 - Parchetul General, răspuns la declarațiile Laurei Deriuș: Procurorul General nu i-a făcut nicio propunere de avansare...
18:56 - Exclusiv. De ce vacanța din februarie este esențială pentru creierul copiilor

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale