Patru obiceiuri care îți pot deteriora bateria telefonului fără să-ți dai seama







Modul în care încărcați telefonul poate avea un impact semnificativ asupra stării bateriei și asupra duratei de viață a dispozitivului. Este foarte ușor să deteriorați accidental bateria telefonului în timp, prin încărcarea incorectă. Deși s-ar putea să credeți că nu există o modalitate corectă de a încărca telefonul, există de fapt patru lucruri pe care puteți să nu le mai faceți pentru a vă asigura că bateria telefonului mobil rămâne în stare bună, conform New York Post.

Încărcarea constantă a telefonului la capacitate maximă poate solicita bateria, ducând la deteriorarea prematură a acesteia. Bateriile litiu-ion sunt supuse unui stres crescut atunci când sunt menținute la încărcare maximă pentru perioade îndelungate.

Prin urmare, pentru a optimiza durata de viață a bateriei, este recomandabil să mențineți încărcarea dispozitivului între 20 și 80%. Încărcarea pe timpul zilei permite o monitorizare mai bună, ceea ce înseamnă că puteți deconecta dispozitivul înainte de a ajunge la 100%.

Smartphone-urile moderne sunt echipate cu sisteme de gestionare a bateriei concepute pentru a spori durata de viață a acesteia. De exemplu, iPhone-urile oferă o funcție de „încărcare optimizată a bateriei” care învață rutina zilnică de încărcare pentru a amâna încărcarea peste 80% până când este necesar.

În mod similar, dispozitivele Android dispun de „încărcare adaptivă” pentru a regla viteza de încărcare în funcție de modelele de utilizare. Activarea acestor funcții poate reduce semnificativ uzura bateriei.

Utilizarea telefonului în timpul încărcării poate genera căldură excesivă, deteriorând bateria. Căldura accelerează degradarea chimică a bateriei, diminuând capacitatea acesteia în timp. Pentru a preveni supraîncălzirea, este recomandat să evitați activitățile intensive, precum jocurile, în timp ce dispozitivul este conectat la sursa de alimentare.

Utilizarea încărcătoarelor care nu sunt recomandate de producător, în special a celor ieftine, de la terți, poate duce la alimentarea instabilă cu energie, ducând la deteriorarea bateriei. Este esențial să utilizați încărcătorul livrat împreună cu telefonul sau alternative certificate, pentru a asigura o încărcare stabilă și sigură.