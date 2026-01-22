iPhone 18 Pro vine cu schimbări de design și culori surpriză

O informație apărută pe surse indică faptul că Apple ar putea renunța la unul dintre elementele de design definitorii odată cu lansarea iPhone 18 Pro. Potrivit unui raport video recent, viitorul model din gama Pro ar urma să beneficieze de modificări importante, semn că producătorul american pregătește o schimbare în ceea ce privește aspectul smartphone-urilor sale premium, informează Express.

Dacă Apple își menține tradiția lansărilor anuale, următoarea generație de iPhone-uri de top este așteptată peste aproximativ opt luni. Cu toate acestea, un nou zvon venit din zona surselor apropiate companiei sugerează că anumite detalii despre viitorul iPhone 18 Pro ar fi ieșit deja la iveală.

Informațiile provin dintr-un clip recent publicat de Jon Prosser, cunoscutul creator Front Page Tech, care ar fi intrat anul trecut într-un conflict legal cu Apple din cauza dezvăluirii unor date despre iOS 26 înainte de prezentarea oficială. Potrivit acestuia, iPhone 18 Pro ar urma să fie lansat într-o culoare distinctivă nouă și, mai important, să marcheze o schimbare de design față de iPhone 17 Pro.

Jon Prosser afirmă că Apple ar intenționa să renunțe la Dynamic Island, element introdus odată cu iPhone 14 Pro în 2022, și să adopte o soluție mai minimalistă: o singură perforație circulară pentru cameră, poziționată în colțul stânga-sus al ecranului.

Chiar și în acest scenariu, tehnologia Face ID ar rămâne integrată în dispozitiv. Deși nu oferă detalii despre sursele sale, Prosser susține că mutarea componentelor nu va afecta funcționalitatea, ci doar modul în care acestea sunt prezentate vizual.

Viitorul iPhone 18 Pro ar putea aduce una dintre cele mai vizibile schimbări de design din ultimii ani, potrivit informațiilor vehiculate de Jon Prosser. Deși actuala crestătură rămâne prezentă, aceasta ar ascunde un sistem Face ID sub forma unei „pilule” poziționate în stânga, în timp ce camera frontală ar fi decupată circular, în partea dreaptă, ambele amplasate central.

Dacă scenariul se confirmă, Apple ar urma să mute aceste componente într-un colț al ecranului și să le inverseze poziția: camera frontală ar ajunge în stânga, iar Face ID în dreapta. Miza majoră a acestei schimbări este faptul că sistemul de recunoaștere facială ar fi integrat sub display. Practic, tehnologia Face ID ar continua să funcționeze normal, însă ar deveni invizibilă, ascunsă sub stratul de pixeli, eliminând necesitatea unei crestături vizibile.

Pe lângă modificările de design, compania analizează și o schimbare de direcție în ceea ce privește paleta de culori. Nuanța Cosmic Orange, devenită emblematică pentru iPhone 17 Pro, ar putea fi retrasă, iar în locul ei ar apărea variante mai îndrăznețe. În materialul video sunt evidențiate tonuri de vișiniu, dar sunt menționate și alternative precum maro sau violet, semn că Apple testează o identitate vizuală diferită pentru generația următoare.

Apple pare să aducă schimbări vizibile în paleta de culori pentru modelele iPhone 17 Pro și Pro Max, renunțând, pentru prima dată în ani, la clasicul negru și mizând pe nuanțe vibrante precum portocaliu aprins, albastru închis și argintiu.

Conform informațiilor oferite de Prosser, noile modele vor beneficia de o „modernizare masivă” a sistemului de camere triple de pe spate, inclusiv introducerea unui obiectiv principal cu diafragmă variabilă. Această tehnologie este rar folosită la smartphone-uri din cauza limitărilor de dimensiune și complexitate tehnologică, deși Huawei și Samsung au mai experimentat în trecut.

Prosser menționează că această funcție ar putea fi disponibilă doar pe iPhone 18 Pro Max, ceea ce ar marca o revenire la diferențierea capabilităților între modelele Pro. Totodată, se pare că butonul de control al camerei va renunța la suprafața capacitivă, astfel că nu va mai permite glisarea pentru zoom sau alte funcții, așa cum se întâmplă pe iPhone 16 și 17.

Pe partea hardware, viitoarele modele vor fi echipate cu chipsetul A20 Pro, promițând performanțe mai rapide, eficiență energetică îmbunătățită și o autonomie mai bună a bateriei. De asemenea, Apple ar urma să integreze modemul propriu C2, desprinzându-se astfel de tehnologia Qualcomm.

Un alt zvon recent sugerează că iPhone 18 Pro ar putea include și conectivitate 5G prin satelit, ceea ce ar reprezenta un upgrade semnificativ pentru utilizatorii care doresc cele mai noi tehnologii. Anul acesta ar putea fi important și dacă Apple va decide să lanseze mult așteptatul iPhone pliabil la același eveniment.

În ceea ce privește gama standard, Prosser și alți analiști susțin că Apple nu ar lansa un iPhone 18 obișnuit în septembrie, însă alte scurgeri de informații indică contrariul. Rămâne de văzut câte modele va prezenta compania și dacă toate zvonurile timpurii se vor confirma.