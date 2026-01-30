Datele din iPhone, expuse din cauza aplicațiilor vulnerabile. Ce trebuie să știe utilizatorii

Mii de aplicații disponibile în Apple App Store ar putea pune în pericol datele utilizatorilor, avertizează specialiștii în securitate cibernetică. Cercetările recente arată că numeroase aplicații colectează informații sensibile, de la locația utilizatorilor până la date personale, fără a oferi detalii privind modul de utilizare a acestora, informează Fox News.

Un studiu realizat de experți în securitate cibernetică arată că mii de aplicații iOS aprobate oficial de Apple ascund vulnerabilități serioase. Aceste slăbiciuni pot permite accesul neautorizat la datele personale ale utilizatorilor, la serviciile de stocare în cloud și chiar la infrastructura de plăți. Problema nu ține de malware clasic, ci de erori și practici nesigure integrate direct în codul aplicațiilor.

Cercetătorii de la Cybernews au analizat peste 156.000 de aplicații pentru iPhone, aproximativ 8% din totalul disponibil la nivel global. Rezultatele sunt îngrijorătoare: în codul acestor aplicații au fost identificate sute de mii de informații sensibile pentru fiecare aplicație analizată.

Odată publicate, aceste date pot fi extrase relativ ușor de persoane rău intenționate. Potrivit cercetătorului Aras Nazarovas de la Cybernews, astfel de practici reduc semnificativ efortul necesar atacatorilor și cresc riscurile pentru utilizatori, care rareori sunt conștienți de aceste vulnerabilități ascunse.

Ce au descoperit experții de la Cybernews:

Peste 815.000 de secrete ascunse în codul aplicației

O medie de cinci secrete per aplicație

71% dintre aplicații au dezvăluit cel puțin un secret

Aceste informații sensibile includ parole, chei API și token-uri de autentificare. Ele sunt integrate direct în codul aplicațiilor, ceea ce permite extragerea lor de către persoane neautorizate. Aras Nazarovas avertizează că astfel de practici simplifică semnificativ activitatea atacatorilor, mult peste ceea ce își imaginează majoritatea utilizatorilor.

Un secret „hardcoded” reprezintă informații sensibile stocate direct în aplicație, cum ar fi parole, chei API sau token-uri de acces. Aceasta înseamnă că, odată ce aplicația este descărcată, oricine poate extrage aceste date fără instrumente speciale. Aras Nazarovas, cercetător la Cybernews, atrage atenția că această practică simplifică extrem de mult munca atacatorilor, mult peste cât realizează majoritatea utilizatorilor.

Stocarea în cloud: date expuse la scară mare: Problemele de securitate se extind și la stocarea în cloud. Peste 78.000 de aplicații iOS conțineau linkuri directe către bucket-uri de stocare, ce conțineau fotografii, documente, chitanțe și copii de rezervă. Cercetătorii au descoperit:

836 de bucket-uri complet deschise publicului,

Peste 76 de miliarde de fișiere expuse,

Peste 406 terabytes de date scurse.

Datele vizate includ informații despre utilizatori, jurnale și fișiere private, accesibile oricui știe unde să caute.

Multe aplicații folosesc Google Firebase pentru stocarea datelor. Cybernews a identificat peste 51.000 de linkuri către baze Firebase în codul aplicațiilor, dintre care 2.200 nu aveau nicio autentificare. Acest lucru a expus aproape 20 de milioane de înregistrări ale utilizatorilor, inclusiv mesaje, profiluri și jurnale de activitate.

Sistemele de plată și autentificare în pericol: Unele secrete expuse includ chei pentru Stripe, sisteme JWT de autentificare și instrumente de gestionare a comenzilor. Un atacator care obține o cheie Stripe poate emite rambursări, transfera bani sau accesa detalii de facturare. Cheile de autentificare permit preluarea controlului asupra conturilor utilizatorilor.

Aplicațiile de inteligență artificială și sociale, cele mai afectate: Aplicațiile AI au fost printre cele mai vulnerabile. Cercetările CovertLabs au identificat aplicații care au scurs istoricul conversațiilor, numere de telefon și adrese de e-mail ale milioane de utilizatori. Lista completă a aplicațiilor afectate nu a fost făcută publică, pentru a proteja datele și a permite dezvoltatorilor remedierea problemelor.

Procesul de verificare al App Store nu scanează codul aplicațiilor pentru secrete ascunse. Dacă o aplicație se comportă normal în timpul testelor, poate fi aprobată chiar dacă ascunde date sensibile. Eliminarea acestor secrete implică revocarea cheilor, generarea altora noi și reconstrucția aplicațiilor, ceea ce poate întârzia actualizările și funcționalitatea.