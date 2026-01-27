Abonații Netflix, vizați de o înșelătorie prin care li ce cere să-și actualizeze abonamentele

Utilizatorii Netflix sunt puși în alertă după ce platforma de streaming a transmis un anunț cu privire la introducerea a patru reguli noi, obligatorii pentru toți cei care dețin un cont. Măsura vine într-un context tensionat, în care Netflix se confruntă din nou cu amenințări din partea infractorilor cibernetici, informează Express.

Serviciul de streaming, extrem de popular la nivel global, a devenit iarăși o țintă pentru atacuri informatice, motiv pentru care compania își avertizează abonații să fie mai vigilenți ca niciodată. Mai exact, utilizatorii Netflix sunt sfătuiți să manifeste prudență în fața unui nou val de mesaje înșelătoare care pretind că provin de la cunoscuta platformă de streaming.

Având milioane de abonați la nivel global, Netflix rămâne una dintre țintele preferate ale atacatorilor cibernetici, iar semnalele recente arată că serviciul a intrat din nou în atenția acestora.

Specialiștii în securitate informatică de la McAfee avertizează că fraudele de tip phishing bazate pe abonamente sunt în creștere accelerată. Escrocii se dau drept reprezentanți Netflix și trimit notificări false legate de facturare, cu scopul de a determina utilizatorii să își divulge datele bancare.

În prezent, circulă numeroase mesaje care susțin că informațiile de plată trebuie actualizate urgent, în caz contrar accesul la conținutul online urmând să fie suspendat. Aceste notificări sunt însă capcane menite să păcălească utilizatorii neatenți.

Gravitatea acestui nou val de atacuri este amplificată de faptul că mesajele false sunt foarte de bine realizate și pot păcăli cu ușurință utilizatorii. Potrivit reprezentanților McAfee, în ultima perioadă au reapărut e-mailuri care imită identitatea Netflix și îi informează pe destinatari că o plată nu a fost procesată, solicitând actualizarea datelor pentru a evita suspendarea contului.

Specialiștii subliniază că aceste mesaje copiază aproape perfect identitatea platformei: folosesc un design atent realizat, un limbaj cu tentă oficială și chiar atașamente PDF care par a fi notificări autentice de facturare.

Un alt element care contribuie la eficiența acestor tentative de fraudă este momentul ales pentru trimiterea e-mailurilor. Brooke Seipel, expert în securitate la McAfee, explică faptul că mesajele ajung adesea atunci când utilizatorii își verifică abonamentele, își modifică metodele de plată sau analizează posibilitatea de a renunța la anumite servicii. În acest context, vigilența scade, iar un simplu clic poate fi făcut înainte ca suspiciunile să apară.

Autoritățile și experții în securitate confirmă că toate aceste mesaje recente au fost identificate drept tentative de phishing, fiind concepute în principal pentru a obține ilegal datele de plată ale utilizatorilor.

Dacă folosești Netflix, există câteva schimbări și semnale de avertizare pe care ar trebui să le iei în serios, mai ales în contextul creșterii tentativelor de fraudă online. Platforma de streaming atrage atenția asupra unor practici tot mai frecvente prin care utilizatorii pot fi păcăliți: Printre cele mai clare semne de alarmă se numără apariția unor probleme:

Probleme neașteptate de facturare, însoțite de apeluri urgente de intervenții,

Cererile de plată sunt livrate prin e-mail în loc să fie în aplicație,

Atașamente sau butoane care vă solicită să „remediați” problemele contului,

Adrese expeditoare care nu corespund domeniilor oficiale Netflix

Compania confirmă că este la curent cu aceste tentative de înșelătorie și pune la dispoziția abonaților recomandări clare pe site-ul său oficial. Regula de bază este simplă: dacă primești o alertă legată de facturare, nu accesa linkurile din mesaj. În schimb, deschide aplicația Netflix sau introdu manual adresa site-ului pentru a verifica situația contului. Dacă nu apare nicio problemă, cel mai probabil mesajul primit este fals.

Netflix subliniază că nu solicită niciodată, prin e-mail sau SMS, informații sensibile precum adresa de e-mail, numărul de telefon, parola sau datele de plată. Datele confidențiale, inclusiv numerele de card, informațiile bancare sau parolele, nu sunt cerute prin astfel de canale de comunicare.

Pentru cei care au accesat deja un link suspect sau au furnizat date personale, specialiștii recomandă câțiva pași rapizi:

schimbarea imediată a parolei Netflix cu una puternică și unică,

actualizarea parolelor pe alte platforme unde au fost folosite aceleași date de autentificare și contactarea băncii sau a instituției financiare, în cazul în care au fost introduse informații de plată.

Toate aceste măsuri pot limita riscurile și preveni pierderi mai mari, mai arată compania de streaming.