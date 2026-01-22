Thrillerul polițist cu criminali în serie, considerat cel mai bun serial Netflix

Serialul „Mindhunter” de pe Netflix este inspirat din cartea „Mindhunter: Povestea adevărată a primului vânător de criminali în serie din America”, relatează experiențele reale ale lui John Douglas, primul profiler din istoria FBI. Douglas a avut misiunea de a pătrunde în mintea celor mai notorii ucigași în serie americani din anii ’70 și ’80, potrivit Netflix.

În primele două sezoane, serialul îi aduce în prim-plan pe unii dintre cei mai periculoși infractori din SUA, printre care Charles Manson, Edmund Kemper și David Berkowitz. Totuși, numeroși alți criminali descriși în carte nu și-au făcut încă apariția pe ecran.

Portretizarea ucigașilor în serie este atât de reală încât, uneori, ficțiunea se confundă cu realitatea. Spectatorul trăiește intens interviurile realizate în închisori de Douglas, împreună cu un coleg și o psiholog, iar tensiunea și adrenalina sunt menținute la cote maxime pe tot parcursul serialului.

În distribuția serialului „Mindhunter” se regăsesc Jonathan Groff și Holt McCallany în rolurile agenților FBI Holden Ford și Bill Tench, alături de Anna Torv, care interpretează medicului psiholog Wendy Carr.

Ford se remarcă printr-un mod de gândire independent, abordând fiecare caz dintr-un unghi inedit, o metodă care nu dă întotdeauna rezultate în fața criminalilor pe care îi investighează.

Cei trei conduc Unitatea de Științe Comportamentale, creată cu scopul de a pătrunde în psihologia criminalilor în serie, de a identifica tipare de comportament și, pe cât posibil, de a preveni alte crime violente.

Majoritatea episoadelor se concentrează pe interviuri cu criminali în serie, unii cooperanți, alții reticenți, iar fiecare sesiune oferă echipei FBI instrumentele necesare pentru a rezolva cazuri complexe.

Ford, gânditor independent și inovator, încearcă mereu abordări neașteptate, în timp ce Tench se bazează pe metode tradiționale, ceea ce generează uneori tensiuni între cei doi. Carr, aparent glacială și pragmatică, dezvăluie treptat o latură empatică, mai blândă, care contrastează cu rigorile muncii sale.

Serialul se bazează vag pe cartea „Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit” (1995) și a fost creat de Joe Penhall, cu David Fincher și Charlize Theron ca producători executivi. Deși au trecut aproape șapte ani de la ultimul sezon, revenirea pe Netflix a fost o surpriză pentru abonați.

De asemenea, seria se bucură de aprecieri majore, site-ul de recenzii Roger Ebert a numit-o „cea mai bună dramă de la Netflix”, iar Rotten Tomatoes îi acordă un scor impresionant de 97%.

Fanii apreciază realismul și atmosfera sumbră a producției, unul dintre ei comentând: „Vizionarea serialului este ca și cum ai retrăi evenimente despre care ai citit sau ai văzut la știri cu mulți ani în urmă, cu detalii care erau adesea omise pe atunci”.