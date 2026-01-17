Netflix a confirmat data la care va fi lansat thrillerul „Cum să ajungi în Rai din Belfast”

Netflix a anunțat oficial data de lansare a noului său thriller captivant, „How to Get to Heaven from Belfast?” (Cum să ajungi în Rai din Belfast?). Povestea promite să atragă publicul datorită evenimentelor misterioase care au loc pe parcursul celor opt episoade, informează Tudum.

Te-ai întrebat vreodată cum poți să ajungi din Belfast în Rai? Răspunsul va veni curând prin intermediul viitorului serial thriller de opt episoade creat de Lisa McGee, cunoscută din spatele succesului „Derry Girls”, care va fi disponibil pe Netflix.

În centrul poveștii se află Saoirse, interpretată de Roísín Gallagher, alături de Sinéad Keenan în rolul lui Robyn și Caoilfhionn Dunne în rolul lui Dara. „Cum să ajungi în Rai din Belfast” explorează teme precum prietenia, amintirile și modul în care viața poate lua întorsături neașteptate, într-un amestec de tensiune și umor.

„Ne-am reunit echipa creativă din spatele Derry Girls pentru a aduce acest proiect”, a declarat McGee pentru Tudum. „Acesta este serialul pe care mi-am dorit întotdeauna să-l fac: o combinație între mister și comedie. Vrem să vă ținem cu sufletul la gură și, în același timp, să vă facem să râdeți. Abia aștept să le cunoașteți pe Saoirse, Robyn și Dara și să porniți împreună în această odisee irlandeză plină de surprize, conflicte și... chiar dispute despre extensiile de gene”.









„Cum să ajungi în Rai din Belfast” urmărește povestea a trei prietene de-o viață care se reunesc după moartea unei foste colege de clasă. Saoirse, scenaristă TV inteligentă, dar haotică; Robyn, mamă a trei copii, fermecătoare, dar mereu stresată și Dara, îngrijitoare de încredere și mai rezervată, au legat o prietenie strânsă încă din școală.

Acum, la aproximativ 40 de ani, cele trei femei se află în pragul unei aventuri neașteptate. Totul începe cu un e-mail care le anunță decesul celui de-al patrulea membru al găștii lor din copilărie, cu care pierduseră contactul. Evenimentele care urmează la priveghi le trag într-o odisee întunecată, plină de pericole și momente amuzante, prin Irlanda și nu numai.

Serialul explorează teme universale precum prietenia, amintirile și felul în care viața poate lua întorsături neașteptate, combinând suspansul cu umorul subtil caracteristic creatoarei Lisa McGee. În timp ce fiecare dintre cele trei încearcă să descifreze adevărul din trecut, publicul este purtat într-o călătorie captivantă prin relațiile, secretele și provocările care le modelează viața.

Fanii thrillerului „Cum să ajungi în Rai din Belfast” au un motiv de bucurie deoarece Netflix a confirmat că cele opt episoade de câte 60 de minute fiecare vor fi disponibile începând cu 12 februarie 2026.

Serialul este creat de Lisa McGee, autoarea celebrului „Derry Girls”, iar cei care au urmărit serialul iconic vor observa și o apariție surpriză a lui Saoirse Monica Jackson în ultimele secunde ale videoclipului promoțional. Distribuția principală a serialului reunește o combinație impresionantă de actori irlandezi și britanici, printre care:

Roísín Gallagher, în rolul lui Saoirse, Sinéad Keenan, în rolul lui Robyn, Caoilfhionn Dunne ca Dara, Tom Basden în rolul lui Seb, Michelle Fairley ca Margo, Josh Finan în rolul lui Jason, Bronagh Gallagher în rolul lui Booker. Darragh Hand în rolul lui Liam, Ardal O'Hanlon în rolul lui Seamus, Natasha O’Keeffe în rolul Gretei. Emmett J. Scanlan în rolul lui Owen.