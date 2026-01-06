Ben Affleck și Matt Damon revin într-un thriller polițist captivant. Când va avea loc lansarea pe Netflix

Ben Affleck și Matt Damon revin de data aceasta într-un thriller polițist captivant, regizat de Joe Carnahan. Filmul promite acțiune, suspans și chimie între cei doi actori, care au lucrat împreună de-a lungul carierei în mai multe proiecte memorabile, informează Tudum.

Netflix își deschide seria de titluri din 2026 cu „The Rip”, un thriller polițist intens care aduce din nou pe ecran una dintre cele mai longevive perechi de prieteni din Hollywood: Ben Affleck și Matt Damon. Producția este programată să fie lansată pe platforma Netflix pe data de 16 ianuarie 2026 și marchează o revenire în forță a duo‑ului în genul crime‑drama după succesul din „Air” (2023).

Regizat și scris de Joe Carnahan, cunoscut pentru filme precum „The Grey” și „Smoking Aces”, „The Rip” explorează dinamica complicată din interiorul unui departament de poliție din Miami.

Atunci când o echipă de ofițeri descoperă o sumă imensă de bani, aproximativ 20 de milioane de dolari, ascunși într‑o casă abandonată, totul se transformă într‑un labirint de suspiciuni, dileme morale și tensiuni interne.

În centrul acțiunii se află personajele interpretate de Affleck și Matt Damon, detectivi a căror loialitate este pusă la grea încercare pe măsură ce realitățile operațiunii se destramă.

În trailerul filmului, locotenentul Dane Dumars (Matt Damon) explică aparenta simplitate a misiunii lor: „Din exterior, pare simplu. Confiscă banii, numără-i și predă-i. În interior, e diferit.” Numai că provocarea este uriașă când suma depășește 20 de milioane de dolari, transformând misiunea Echipei Tactice de Narcotice din Miami-Dade într-un adevărat test de loialitate și integritate.

Partenerul său, sergent detectiv JD Byrne (Ben Affleck), împărtășește tensiunea: cu echipa izolată și banii în jur, granița dintre polițiști și infractori devine extrem de fragilă și ridică întrebarea „ce faci când te confrunți cu această tentație uriașă?”, spune Affleck. „Cum e să-i vezi asta de aproape? Și în cine poți avea încredere?”

În plus, dinamica dintre Dumars și Byrne se complică odată cu promovarea lui Dumars. „Am fost colegi de-a lungul întregii noastre cariere, iar acum el a fost numit șeful grupului”, povestește Affleck, subliniind tensiunile care apar între vechi prieteni atunci când puterea și responsabilitatea se schimbă.

Amenințările vin atât din interior, cât și din afara casei unde banii sunt păstrați. Telefonul sună cu avertismente, iar lumini suspecte pe verandă trimit semnale cod Morse. Regizorul și scenaristul Joe Carnahan explică: „Ei nu pot pleca, ceea ce îi transformă în ținte pentru o gașcă de răufăcători. Trebuie să numere banii fără să știe exact în cine să aibă încredere, inclusiv unii în alții.”

Trailerul sugerează că echipa va fi prinsă într-o spirală de pericole: schimburi de focuri, urmăriri cu mașini și împușcături pe acoperișuri, toate accentuând tensiunea psihologică. Damon spune că banii provin, probabil, din cartel și că orice greșeală poate fi fatală.

„The Rip” promite astfel o combinație de acțiune, suspans și dileme morale, explorând modul în care tentația și loialitatea se intersectează sub presiune extremă.