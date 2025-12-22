Monden

„Marele Potop” pe Netflix. Supraviețuire și decizii imposibile într-un oraș sub ape

Marele Potop. Sursa foto: Netflix
Filmul „The Great Flood” (Marele Potop) aduce pe marele ecran o poveste impresionantă despre supraviețuire, sacrificiu și puterea legăturilor familiale. Într-o lume amenințată de o catastrofă globală, o mamă devotată este pusă în fața unei alegeri imposibile: să-și protejeze copilul sau să contribuie la salvarea întregii omeniri, potrivit Netflix.

Ce se întâmplă în filmul „Marele Potop” de pe Netflix

Când o inundație cataclismică amenință să anihileze întreaga omenire, o mamă se aruncă într-o luptă disperată pentru supraviețuire. În centrul unui oraș inundat, An-na își croiește drum către vârful unei clădiri cu fiul ei mic în brațe, într-o misiune periculoasă care ar putea salva nu doar viața copilului, ci, fără să știe ea, și soarta omenirii.

Thrillerul sud-coreean The Great Flood, regizat de premiatul Kim Byung-woo (The Terror Live), îi reunește pe ecran pe Kim Da-mi (Itaewon Class) și Park Hae-soo (Squid Game). Filmul urmărește consecințele unui tsunami devastator, declanșat de un asteroid, care transformă orașul într-o scenă de haos total. Oamenii nu au unde să fugă, iar dezastrul capătă proporții globale.

În mijlocul panicii, An-na, cercetătoare și mamă singură, își concentrează toate eforturile pe salvarea fiului ei, Za-in. În timp ce apele îi inundă apartamentul de la etajul trei, singura opțiune pare a fi urcarea pe acoperiș. În drumul ei, se confruntă cu vecini speriați, hoți și situații extreme, până când este separată de copilul său.

Ajutată de Hee-jo, un bărbat misterios, An-na pornește în căutarea lui Za-in. Însă pe măsură ce tensiunea crește, ea realizează că intențiile lui Hee-jo nu sunt neapărat dezinteresate, iar soarta lor, și posibil a întregii lumi, depinde în mare măsură de alegerile ei.

Unde are loc Marele Potop

Mai exact, acțiunea filmului sud-coreean „Marele Potop” se desfășoară în Seul și promite o aventură SF de proporții apocaliptice. Talentații actori Kim Da-mi și Park Hae-soo dau viață personajelor principale ale producției, iar Da-mi interpretează pe An-na, om de știință care lucrează la laboratoarele Isabela pentru a proteja omenirea de un eveniment catastrofal iminent.

Povestea ia o turnură dramatică într-o dimineață, când An-na descoperă că un asteroid a aterizat în Antarctica, declanșând topirea ghețarilor și o creștere periculoasă a nivelului oceanelor. Amenințarea unui potop global o forțează să acționeze rapid pentru a-și proteja viața și pe cea a lui Ja-in.

Laboratorul îl trimite pe Son Hee-jo pentru a o ajuta în drumul spre salvare. Cu toate acestea, doar An-na și Hyeon-mo posedă cunoștințele necesare pentru dezvoltarea motorului Emoțional, esențial pentru oamenii cu inteligență artificială. În prezent, Hyeon-mo și copilul său nu sunt accesibili, iar responsabilitatea salvării umanității cade pe umerii lui An-na și Ja-in.

Oare An-na va reuși să-l salveze pe Ja-in?

În mijlocul inundațiilor devastatoare, An-na și Ja-in, cu sprijinul lui Hee-jo, înfruntă o ascensiune riscantă către acoperișul blocului lor. Pe parcurs, An-na se bazează pe Hee-jo fără să bănuiască că acesta ascunde un secret crucial.

Pe măsură ce ajung la ultimul etaj, An-na simte durerea iminentei despărțiri, în timp ce Hee-jo insistă că aceasta este singura cale de a salva lumea. Ajunși pe acoperiș, îi întâmpină o echipă a laboratorului care preia controlul și începe să colecteze date de la Ja-in. Deși An-na încearcă să intervină, este reținută de gardieni. După finalizarea procedurii, i se permite să-i transmită băiatului un mesaj de rămas-bun, îndemnându-l să se ascundă într-un dulap, promițând că se va întoarce pentru el.

Tragedia lovește când Hee-jo este ucis de gardieni înainte de a o salva pe An-na, care este trasă într-un elicopter. Pe măsură ce lumea pare să se prăbușească sub ape, laboratorul o trimite împreună cu o echipă la un laborator spațial pentru a continua experimentele. Acolo, An-na decide să creeze o simulare bazată pe propria experiență de viață, concepută să testeze legătura emoțională între mamă și copil, și se oferă voluntar ca subiect.

Într-un flashback, aflăm că soțul An-nei și-a pierdut viața într-un accident de mașină într-un lac, iar ea a reușit să-l salveze doar pe Ja-in. Întrebarea care rămâne deschisă este dacă An-na va găsi o cale să-l salveze pe Ja-in, în ciuda pericolelor care amenință să o despartă de el pentru totdeauna. Finalul este neașteptat, motiv pentru care merită să urmăriți filmul pentru a afla dacă rasa umană poate fi salvată de oameni artificiali.

