Thrillerul despre tsunami-ul de Crăciun din 2004, disponibil pe Prime Video

„The Impossible” spune povestea unei familii cu cinci membri pusă față în față cu forța devastatoare a naturii, după ce un tsunami lovește în plină vacanță petrecută în Thailanda. Povestea are la bază evenimente reale, fiind inspirată de cutremurul urmat de tsunami din Oceanul Indian, produs în 2004, în a doua zi de Crăciun, tragedie care a lăsat urme adânci în mai multe țări asiatice, printre care Thailanda, India și Sri Lanka.

Regizată de JA Bayona, cineast nominalizat la premiile BAFTA, producția aduce pe ecran o poveste inspirată din fapte reale, având-o în prim-plan pe Naomi Watts în rolul Mariei Bennett, personaj construit după experiențele supraviețuitoarei María Belón. Partenerul ei de viață este interpretat de Ewan McGregor, care îl întruchipează pe Henry, soțul Mariei, cunoscut inițial sub numele de Enrique Álvarez.

Drama cu accente de aventură marchează totodată debutul cinematografic al lui Tom Holland, cunoscut astăzi pentru rolurile sale din universul Marvel. Actorul îl interpretează pe Lucas, fiul cel mare al cuplului, într-o prestație care a atras atenția încă de la prima apariție pe marele ecran.

Așa cum este de așteptat de la un film centrat pe forța devastatoare a naturii, The Impossible nu cruță emoțiile publicului, oferind secvențe intense și tulburătoare despre lupta pentru supraviețuire și regăsirea celor dragi. Distribuția solidă a fost apreciată pe scară largă, iar interpretarea lui Naomi Watts i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Chiar dacă nu a plecat acasă cu trofeul, prestația actriței britanice a impresionat profund publicul. Reacțiile spectatorilor au fost pe măsură, un utilizator Rotten Tomatoes descriind filmul drept „o poveste adevărată tragică și sfâșietoare, extrem de emoționantă, care te readuce cu picioarele pe pământ și te face să apreciezi mai mult ceea ce ai”.

Mai mulți spectatori au lăudat intens filmul The Impossible, evidențiind în special prestațiile actoricești și impactul emoțional puternic al poveștii.

Unul dintre ei a descris jocul lui Naomi drept „fenomenal”, menționând totodată rolul interpretat de Tom Holland, în care acesta apare ca fiu al unui bucătar-șef, și a recomandat producția fără rezerve.

Un alt cinefil a fost de aceeași părere, subliniind talentul lui Holland încă de la o vârstă fragedă: interpretarea sa este considerată impresionantă, filmul fiind perceput ca o reconstituire profund emoționantă a modului în care un tsunami devastator afectează o familie aflată în vacanță. Ritmul alert și tensiunea constantă mențin atenția publicului de la primul până la ultimul minut.

Reacțiile emoționale nu au întârziat să apară. Un al treilea spectator a mărturisit că lacrimile au început să curgă încă din prima oră de vizionare, descriind povestea ca fiind teribil de tristă, dar în același timp remarcabilă prin forța și maturitatea surprinzătoare a tânărului actor.

Alte opinii merg în aceeași direcție: unii spun că emoția devine copleșitoare după doar 15 minute, iar alții recunosc că filmul i-a făcut să plângă la fiecare vizionare, chiar și după ce l-au urmărit de mai multe ori. Filmul The Impossible este disponibil pentru vizionare pe Prime Video până pe data de 24 decembrie, potrivit express.co.uk.