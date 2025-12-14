Serialul care a ținut publicul în suspans revine pe Netflix: Thriller, acțiune și război

Fanii serialului Peaky Blinders au motive serioase de entuziasm: universul creat în jurul lui Tommy Shelby nu se încheie. Netflix pregătește continuarea poveștii care a captivat milioane de spectatori, readucând în prim-plan celebrul clan Shelby și atmosfera dură a Angliei postbelice, informează Tudum.

La patru ani de la despărțirea de temutul clan Shelby, universul Peaky Blinders prinde din nou viață. Tommy Shelby, interpretat de Cillian Murphy, revine pe Netflix într-un film de lungmetraj intitulat Peaky Blinders: Omul Nemuritor, alături de vechea sa echipă de gangsteri din Birmingham. Proiectul marchează o nouă etapă pentru celebra familie, plasată într-un context diferit față de cel al serialului care a cucerit publicul din întreaga lume.

Scenariul este semnat de Steven Knight, creatorul francizei, iar regia îi aparține lui Tom Harper, cunoscut pentru filme precum Wild Rose și Heart of Stone. Omul Nemuritor propune o continuare cinematografică a poveștii Shelby, adaptată pentru marele ecran și gândită ca o experiență specială pentru fani.

„Se pare că Tommy Shelby nu a terminat încă socotelile cu mine”, a declarat Cillian Murphy pentru Netflix, subliniind bucuria de a reveni la acest personaj emblematic. Actorul a vorbit despre satisfacția de a colabora din nou cu Steven Knight și Tom Harper, descriind filmul drept „o versiune dedicată fanilor Peaky Blinders”.

Primele imagini oficiale îl arată pe Murphy alături de Rebecca Ferguson și Barry Keoghan, nume importante care se alătură distribuției. Peaky Blinders: Omul Nemuritor este realizat în asociere cu BBC Film, iar detalii suplimentare despre producție urmează să fie dezvăluite în perioada următoare.

Acțiunea din Peaky Blinders: Omul Nemuritor se mută în Birminghamul anului 1940, într-o Europă zguduită de Al Doilea Război Mondial. Într-un moment în care lumea pare să se prăbușească, Tommy Shelby este forțat să iasă din exilul pe care și l-a impus singur și să revină în epicentrul unui conflict mai periculos decât toate cele de până acum. Războiul nu amenință doar stabilitatea țării, ci și viitorul familiei Shelby, iar miza devine una existențială.

Prins între trecut și prezent, Tommy se vede obligat să-și confrunte demonii interiori și să ia o decizie radicală: va continua să-și apere moștenirea sau va distruge tot ce a construit pentru a rupe definitiv cercul violenței? Într-o lume în care fronturile se întind dincolo de câmpul de luptă, Peaky Blinders duc propriul război, fără reguli și fără compromisuri.

Creatorul Steven Knight descrie acest capitol drept unul intens și lipsit de menajamente, subliniind că, într-o perioadă în care națiunea se află în război, nici Peaky Blinders nu pot rămâne în afara confruntării. Rezultatul promite o poveste explozivă, în care conflictul global și luptele personale se împletesc într-o dramă dură, dusă la extrem.

Filmul „Peaky Blinders: Omul Nemuritor” aduce pe ecran o distribuție impresionantă, care îmbină nume consacrate ale francizei cu apariții noi. În centrul poveștii se află din nou Cillian Murphy, celebru pentru rolul din Oppenheimer, revenind în universul care l-a consacrat. Alături de el se alătură Rebecca Ferguson, cunoscută din seria Dune, precum și Tim Roth, actor emblematic din producții precum Reservoir Dogs și The Hateful Eight.

Distribuția este completată de Sophie Rundle (După potop, Gentleman Jack), Ned Dennehy (Culprits, The Peripheral) și Packy Lee, remarcat în Lumini Albastre. Din același univers actoricesc fac parte și Ian Peck (Materialele sale întunecate, Robin Hood) și Jay Lycurgo, cunoscut pentru Pe jumătate rău: Fiul ticălos și diavolul însuși.

Producția mizează și pe prezența lui Barry Keoghan (Saltburn, The Banshees of Inisherin) și a apreciatului Stephen Graham, remarcat în seriale precum „Adolescență” și „O mie de lovituri”.

În ceea ce privește lansarea, „Peaky Blinders: Omul Nemuritor” va ajunge mai întâi în anumite cinematografe pe 6 martie 2026, urmând ca premiera pe Netflix să aibă loc pe 20 martie 2026.