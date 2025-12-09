Netflix domină lista nominalizărilor la Globurile de Aur 2026 cu „Frankenstein” și „Adolescence”

Netflix intră în forță în competiția pentru Globurile de Aur 2026, unde două dintre producțiile sale cele mai discutate din ultimul an, „Frankenstein” și „Adolescence”, se regăsesc printre principalele nominalizări. Ambele titluri au atras atenția criticilor încă de la lansare, prin abordările regizorale îndrăznețe și interpretările remarcabile ale distribuțiilor, informează Tudum.

Nominalizările confirmă strategia Netflix de a investi în proiecte ambițioase și de a concura cot la cot cu marile studiouri tradiționale. Odată cu această prezență puternică în cursa pentru Globurile de Aur, platforma de streaming își consolidează statutul de jucător major în industria cinematografică și de televiziune.

După anunțarea celor mai noi nominalizări la Globurile de Aur, Frankenstein, producția Netflix semnată de Guillermo del Toro, urcă direct în fruntea topurilor. Filmul a obținut cinci nominalizări, printre care și cea pentru Cel mai bun film dramatic.

Performanțele actorilor Oscar Isaac și Jacob Elordi au fost, de asemenea, apreciate de juriu, ambii fiind incluși pe lista nominalizaților, Isaac la categoria principală, iar Elordi la rol secundar.

Totodată, munca lui del Toro este recunoscută încă o dată prin nominalizarea la regie, alături de contribuția compozitorului Alexandre Desplat. Ecranizarea romanului gotic al lui Mary Shelley marchează cel de-al patrulea proiect care primește nominalizări la Globurile de Aur, după „Pan’s Labyrinth”, „The Shape of Water”, regizate de Guillermo del Toro.

George Clooney, protagonistul lungmetrajului „Jay Kelly” regizat de Noah Baumbach, își trece în palmares cea de a 14-a nominalizare la Globurile de Aur. Actorul, deja triplu laureat pentru rolurile din „The Descendants”, „Syriana” și „O Brother, Where Art Thou?”, a atras din nou atenția criticilor, prestația sa fiind elogiată în tandem cu cea a lui Adam Sandler, colegul său de distribuție, nominalizat la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar”.

Ediția din acest an aduce un plus de strălucire și pentru „KPop Demon Hunters”, care acumulează trei nominalizări. Piesa „Golden”, devenită fenomen global, intră în cursa pentru „Cea mai bună melodie originală”, iar filmul concurează și la categoriile „Cel mai bun film de animație” și „Realizări de succes în box office”.

Serialul „Adolescence”, recompensat cu Premiul Emmy în septembrie, continuă să impresioneze, obținând cinci noi nominalizări. Owen Cooper, interpretul tânărului din centrul dramei polițienești, se bucură de prima sa recunoaștere la Globurile de Aur. În competiție intră și colegii săi de platou, Stephen Graham, Ashley Walters și Erin Doherty, completând lista distincțiilor obținute de producție.

Anul acesta a adus în prim-plan o serie de debutanți remarcabili. Printre ei se numără Jacob Elordi, nominalizat pentru rolul din Frankenstein, muzicianul și compozitorul Nick Cave, actorul Charlie Hunnam pentru apariția din Monster: „The Ed Gein Story”, Rashida Jones pentru contribuția sa din „Black Mirror”, dar și Kevin Hart, recompensat cu o nominalizare pentru specialul de stand-up Kevin Hart: Acting My Age.

Recunoaștere au primit și Chris Appelhans și Maggie Kang, duo-ul din spatele animației KPop Demon Hunters, alături de echipa de creatori ai piesei „Golden”: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam (IDO), Jeong Hoon Seon (24) și Park Hong Jun (TEDDY).

Lista producțiilor nominalizate include și titluri deja consacrate. Serialul „The Diplomat”, cu Keri Russell în rol principal, a fost selectat alături de thrillerul „The Beast in Me”, în care joacă Claire Danes și Matthew Rhys. De asemenea, cel mai recent sezon din Black Mirror și comedia romantică Nobody Wants This au intrat în cursă, cea din urmă aducând nominalizări actorilor Kristen Bell și Adam Brody.