„Love Actually” ajunge pe Netflix înainte de Crăciun

La douăzeci de ani de la premiera care a cucerit publicul, filmul „Love Actually” este acum disponibil pe Netflix, aducând bucurie abonaților chiar înainte de Crăciun. Această revenire mult așteptată readuce pe ecrane celebra poveste romantică, devenită deja un „clasic al sezonului festiv”, potrivit Metro.

Filmul lui Richard Curtis, un adevărat colaj de povești despre dragoste, pierderi și momente stânjenitoare, plasat în strălucitorul decor al unui Crăciun londonez, rămâne un reper al sezonului festiv.

Odată cu lansarea sa recentă pe platformele de streaming, exact înainte de sărbător, „Love Actually” este din nou considerat de public drept una dintre cele mai reușite comedii romantice de Crăciun.

Acțiunea peliculei se desfășoară în săptămânile premergătoare Crăciunului și urmărește zece povești interconectate care se intersectează în Londra.

Printre ele se numără noul prim-ministru, interpretat de Hugh Grant, care se îndrăgostește de o angajată de la Downing Street; un văduv îndurerat, jucat de Liam Neeson, care îl sprijină pe fiul său vitreg în primele experiențe amoroase; și o soție, interpretată de Emma Thompson, care se confruntă cu posibilitatea destrămării căsniciei sale.

Filmul oscilează între gesturi romantice grandioase, flirturi stângace la locul de muncă și momente autentice de suferință, țesând în final destinele personajelor într-un montaj ce are ca fundal aeroporturile, celebrând dragostea în toate formele ei imperfecte.

Lansat în 2003, „Love Actually” s-a transformat rapid într-un succes comercial remarcabil. Cu un buget estimat între 40 și 45 de milioane de dolari (aproximativ 25-28 milioane de lire sterline), filmul a generat în întreaga lume încasări ce depășesc 246 de milioane de dolari (circa 150 milioane de lire sterline), consolidându-și statutul de cel mai de succes la nivel global în box-office.

Deși criticii au fost inițial divizați, publicul l-a primit cu entuziasm, dând naștere unei tradiții de re-vizionare anuală, citări frecvente și unei prezențe culturale care se extinde acum la meme-uri, parodii și o mini-continuare lansată de Ziua Nasului Roșu.

Pe platforma Rotten Tomatoes, recenziile reflectă aprecierea generală a celor care l-au urmărit, evidențiind coloana sonoră memorabilă, distribuția impresionantă și poveștile de dragoste pline de emoție, culminând cu un final de neuitat. Un utilizator IMDB i-a acordat chiar „nota maximă de 10 din 10”.

Jackburden, un alt comentator de pe IMDB, a remarcat profunzimea narativă a filmului și farmecul său care pare să reziste timpului. „Îmi place acest film. Deși intriga este evident fantastică, personajele sunt captivante, iar distribuția face o treabă excelentă. L-am văzut inițial la cinema, apoi de trei ori consecutiv într-un zbor spre Londra. Este genul de film pe care îl poți revedea de mai multe ori și care îți ridică instant dispoziția.”

Cu un număr impresionant de actori celebri, „Love Actually” oferă o imagine a cinematografiei britanice de la începutul anilor 2000. Totuși, adevărata sa forță constă în căldura și sinceritatea cu care surprinde iubirea, nu doar ca o simplă comedie romantică, ci ca o reflecție asupra modurilor imperfecte, adesea haotice, în care oamenii iubesc cu adevărat.