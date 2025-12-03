Moment stânjenitor pentru Meghan. Prințul Harry i-a criticat salata de sfeclă roșie

Într-un moment aparent banal, Meghan Markle a fost surprinsă de un comentariu neașteptat al soțului ei, Prințul Harry, care a criticat salata de sfeclă roșie, lăsând-o vizibil deranjată. Martorii spun că situația a fost mai mult amuzantă decât tensionată, însă a atras atenția publicului, relatează Daily Star.

Prima apariție a Prințului Harry în emisiunea lui Meghan Markle a atras atenția nu pentru prezența sa, ci pentru comentariile legate de mâncare. Episodul special de sărbători, intitulat „Holiday Celebration”, explorează activități tradiționale de sezon, de la împachetarea cadourilor și decorarea meselor, până la realizarea calendarelor de Advent (perioada celor patru săptămâni de dinaintea Crăciunului).

Harry a avut, în sfârșit, un moment în serialul Netflix „With Love, Meghan”, însă intervenția sa de scurtă durată a stârnit controverse. În loc să se concentreze pe sărbători sau pe activitățile festive, el a ales să comenteze preparatele culinare ale soției sale.

În episodul recent lansat, Harry a fost invitat să deguste preparatele pregătite de Meghan și de celebrul bucătar Tom Colicchio. În timp ce gusta salata de sfeclă roșie, a descris-o drept „anti-salată” și a mărturisit că salata soției sale nu se ridica la nivelul rețetei mamei sale, Doria Ragland.

În noul episod, Meghan Markle își exprimă cu entuziasm admirația pentru invitați. Ea îi mărturisește expertului în ospitalitate Will Guidara că este „obsedată” de cartea lui, iar întâlnirea cu chef-ul Colicchio a făcut-o foarte fericită: „Sunt o mare fană a ta, sunt atât de fericită că ești aici”.

Campioana americană la tenis, Naomi Osaka, participă la decorarea mesei de Crăciun, deși cu un entuziasm mai discret. În contrast, prietenele apropiate ale ducesei, Kelly McKee Zajfen și Lindsay Jill Roth, aduc energie și voie bună în timp ce confecționează coroane, purtând pijamale festive asortate.

Episodul include și prezența lui Guy, câinele salvat al lui Meghan, care a murit în ianuarie, dar fimarea a fost făcută toamna trecută, odată cu înregistrarea primelor două sezoane ale seriei de pe Netflix.

Mai exact, Meghan Markle și-a invitat soțul, Prințul Harry, să participe la prepararea unui gumbo special, inspirat de rețeta tradițională a mamei sale, Doria Ragland. Meghan a modificat un pic rețeta folosind cârnați picanți, în locul celor de curcan pe care mama ei îi preferă pentru Harry, avertizându-l amuzată că „va transpira”.

Harry a reacționat cu o grimasă și a comentat că iuțeala „o simte în fiecare fibră a capului”, înainte de a adăuga, cu un zâmbet: „Nu sunt sigur că e la fel de bună ca a mamei tale, dar cu siguranță e aproape”.

Pe lângă gumbo, Meghan a pregătit și o salată plină de ingrediente pe care soțul său le evită în mod obișnuit: fenicul, măsline negre, legume murate și sfeclă roșie, despre care a spus că „așa se obișnuiește în Anglia”. Harry a privit cu suspiciune bolul, remarcând: „O, uau, asta e ca o anti-salată… nu prea sunt multe lucruri care să nu-mi placă”.

În ceea ce privește viitorul serialului, Netflix nu a confirmat încă un al treilea sezon. Meghan a recunoscut în octombrie că producția „necesită multă muncă”. Și totuși, în august s-a anunțat că Ducii de Sussex au semnat un nou contract multianual cu Netflix, dar cu alte condiții față de precedentul.