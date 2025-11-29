Simon Cowell, la 66 de ani: Îmbătrânesc invers. Cum își menține energia juratul de la Britain's Got Talent

Simon Cowell a stârnit din nou curiozitatea publicului după ce a declarat că „îmbătrânește invers”, menționând în același timp că urmează un tratament prin care își „purifică” sângele. Juratul, cunoscut pentru transformările sale fizice din ultimii ani, a vorbit deschis despre procedura sa în încerca de a rămâne tânăr și sănătos, informează Daily Star.

Simon Cowell, juratul emisiunii Britain's Got Talent, a vorbit despre regimul său neobișnuit de sănătate, pe fondul unor experiențe care l-au făcut se trezească. La 66 de ani, magnatul muzical a decis să renunțe la viața sa agitată și petrecăreață, concentrându-se acum pe familie și pe menținerea sănătății.

Cowell a povestit că a trecut prin câteva incidente serioase care l-au determinat să caute metode neconvenționale de „întinerire”. Printre acestea se numără vizitele la clinici de wellness specializate, unde sângele său este recoltat, curățat și reintrodus în organism, într-un proces menit să stimuleze vitalitatea.

Prin aceste schimbări, Cowell speră să își păstreze nu doar sănătatea fizică, ci și cea mentală, în lupta sa continuă împotriva efectelor inevitabile ale îmbătrânirii.

Simon Cowell a mărturisit că a renunțat la planul de a-și conserva corpul criogenic, abandonând ideea unei posibile învieri post-mortem, un concept care îl fascinase inițial.

În documentarul Netflix „Simon Cowell: The Next Act”, programat să debuteze luna viitoare, celebrul producător afirmă cu umor: „Chiar voiam să mă îngheț. M-am gândit: De ce nu?. Apoi am aflat că practic îți taie capul, iar peste două mii de ani te întorci doar ca un cap plutitor. Am răspuns: Nu, nu vreau asta”.

Decizia sa vine după câteva experiențe traumatizante care i-au schimbat perspectiva asupra propriei sănătăți. În 2017, Cowell a căzut pe scările reședinței sale din Londra, iar în 2020 s-a fracturat la spate după un accident cu bicicleta electrică în Los Angeles.

Magnatul, care conduce Syco Entertainment, companie activează în televiziune, muzică și film, a început să adopte un stil de viață mai echilibrat. Astăzi, Cowell recunoaște că își reduce semnificativ angajamentele și pune mai mult accent pe bunăstarea sa personală.

Reamintim faptul că tot mai mulți miliardari din sectorul tech își manifestă interesul pentru metode de prelungire a vieții. Printre aceștia se numără și Peter Thiel, fost CEO al PayPal, care a mărturisit că s-a înscris pentru a fi înghețat criogenic după deces.

Simon Cowell, care este tatăl lui Eric, în vârstă de 11 ani, din relația cu Lauren Silverman, a dezvăluit că vorbește zilnic cu sine însuși și cu „îngerul său păzitor”. „Am un înger păzitor și îi vorbesc despre pace. Asta este tot ce îmi doresc”, a spus Cowell.

Despre experiența de a fi părinte, el a mărturisit că nimic nu se compară cu bucuria de a-l vedea pe Eric fericit și râzând. Totuși, Cowell ține să sublinieze că băiatul său nu va fi răsfățat și nu va beneficia de privilegii doar pentru că este fiul lui.

„I-am explicat că trebuie să înceapă de jos, la fel cum am făcut și eu. Poate să aleagă ce carieră vrea, dar va trebui să muncească pentru asta”, a explicat el.

Cowell a adăugat că fiul său este responsabil și bine crescut, care înțelege limitele și regulile impuse. În plus, starul consideră că incertitudinea viitorului face viața mai captivantă. „Cred că, dacă nu știi ce vei face în continuare, viața devine mai interesantă”, a concluzionat el.