Peptidele ar putea fi mai accesibile după presiunile lui Robert F. Kennedy Jr. Ce spun experții despre riscuri

Robert F. Kennedy JR. Sursă foto: Facebook/Robert F. Kennedy, JR
Peptidele ar putea fi mai ușor de obținut în perioada următoare, pe fondul presiunilor și demersurilor susținute de Robert F. Kennedy Jr., chiar dacă autoritățile din domeniul sănătății sunt mai prudente în ceea ce privește modificarea statutului acestor substanțe, informează Fox News.

Acces mai ușor la peptide, în urma demersurilor susținute de RFK Jr.

Concret, se anticipează că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) va analiza posibilitatea relaxării restricțiilor privind peptidele în timpul unor discuții programate, în contextul în care Robert F. Kennedy Jr. a susținut public dereglementarea acestui domeniu, declarându-se un „mare susținător” al injecțiilor, arată sursa menționată.

Întâlnirea, prevăzută pentru luna iulie, ar urma să vizeze inclusiv o eventuală reducere a limitelor impuse pentru mai mult de șase tipuri de injecții pe bază de peptide.

Peptidele sunt „structuri scurte formate din aminoacizi”, considerate ca fiind „elementele de bază ale proteinelor”, și au roluri importante în procesele biologice, potrivit Institutului Național de Sănătate.

În același timp, medicamentele peptidice sunt versiuni sintetice, create în laborator, cu molecule naturale din organism, concepute cu scopul de „a reproduce sau influența semnalele biologice pentru a trata bolile”, spun experții.

Medicamentele au ca scop tratarea unor boli, insomnie sau obezitate

Într-o notificare recentă, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a inclus aceste medicamente, utilizate pentru tratarea unor afecțiuni care variază de la insomnie până la obezitate, pe lista substanțelor care ar putea fi preparate în condiții de siguranță în farmacii.

Demersul vine în contextul inițiativelor secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., care a susținut public o relaxare a reglementărilor privind peptidele, deși majoritatea acestora nu au fost evaluate complet din punct de vedere al siguranței de către FDA.

Kennedy a abordat subiectul utilizării acestor substanțe și în afara indicațiilor medicale consacrate. Într-un interviu recent acordat podcastului „The Joe Rogan Experience”, el s-a declarat un „mare fan al peptidelor”.

Oficialul HHS a afirmat, de asemenea, că își dorește ca anumite peptide să devină „mai accesibile” și s-a declarat „foarte nerăbdător” în privința acestui proces.

„Speranța mea este ca acestea să fie relocate într-un cadru în care oamenii să aibă acces prin furnizori etici”, a spus Kennedy, sugerând posibile măsuri din partea FDA.

Ce trebuie să știți despre peptide

Peptidele au devenit tot mai vizibile în ultimii ani în comunitățile de fitness și wellness, promovate intens de influenceri și antrenori ca soluții pentru creșterea masei musculare, accelerarea recuperării după accidentări sau chiar pentru efecte anti-îmbătrânire.

Din punct de vedere biologic, peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi care funcționează ca mesageri în organism, influențând diverse procese hormonale. Medicamente bine cunoscute, precum GLP-1 utilizate în tratamentele pentru diabet și controlul greutății, pot transmite semnale care afectează apetitul, metabolismul sau eliberarea hormonului de creștere.

O parte dintre peptidele promovate în prezent nu sunt însă complet aprobate pentru uz medical general. FDA mai arată că tratamentele combinate sau personalizate ar trebui utilizate doar atunci când nu există alternative aprobate, iar pacienții ar trebui să urmeze exclusiv prescripții medicale eliberate prin farmacii autorizate.

Mai mult, unii specialiști avertizează că această zonă seamănă cu „vestul sălbatic” al industriei, unde accesul facil și lipsa unor reguli stricte pot încuraja utilizarea necontrolată.

