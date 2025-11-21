Cum sunt gestionate datele medicale ale românilor: Registrul bolilor transmisibile și Dosarul electronic de sănătate

Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile (i‑RUBT) și Dosarul Electronic de Sănătate (DES) sunt două registre care gestionează datele pacienților din România, având funcții diferite.

i‑RUBT a fost trimis la Curtea Constituțională de președintele Nicușor Dan, care a reclamat că păstrarea datelor personale și medicale pe toată durata vieții, plus 180 de zile după deces, fără posibilitatea ștergerii la cerere, reprezintă o ingerință disproporționată în viața privată, contrar articolului 26 din Constituție.

La rândul său, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că legea de aprobare a ordonanței care introduce i‑RUBT a ridicat probleme încă de la începutul legiferării. Rogobete a precizat că registrul nu este echivalentul Dosarului Electronic de Sănătate și că nu este normal ca angajați din mai multe instituții să aibă acces la aceste date sensibile.

Concret, i‑RUBT se concentrează pe supravegherea bolilor transmisibile, iar DES reunește istoricul medical complet al fiecărui pacient, pentru îngrijirea medicală și prevenirea erorilor.

i‑RUBT este un sistem informatic dezvoltat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care preia toate datele înregistrate anterior în aplicația „Corona-forms” și în Registrul Unic de Boli Transmisibile prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 657/2022.

Registrul are scopul de a permite raportarea și supravegherea evoluției bolilor transmisibile, centralizând datele într-o aplicație unică și oferind autorităților publice instrumentele necesare pentru analiza epidemiologică, potrivit proiectului.

STS, în calitate de persoană împuternicită de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prelucrează datele conform regulamentului UE Datele colectate includ:

-Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate sau, după caz, pașaport sau card UE, vârstă, data nașterii, sex, adresa de domiciliu sau reședință, număr de telefon și adresă de e-mail.

-Date privind starea de sănătate: diagnostic sau stare patologică, istoricul testărilor și bolilor transmisibile, istoricul vaccinărilor.

Datele se păstrează pe întreaga durată a vieții și nu pot fi șterse. La 180 de zile după deces, datele de identificare sunt anonimizate ireversibil, iar datele privind starea de sănătate se păstrează strict pentru scopuri științifice sau statistice.

Operatorii i‑RUBT sunt:

-Ministerul Sănătății - transmiterea și validarea seturilor de date.

-Institutul Național de Sănătate Publică- soluționarea cererilor privind datele personale și exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR.

-Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și structurile de specialitate din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie.

-Toți furnizorii de servicii medicale publice și private, inclusiv laboratoare și unități de asistență socială, care au obligația raportării datelor.

Pentru ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie din Sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, datele sunt colectate, prelucrate, validate sau modificate de structurile de specialitate ale acestora, cu respectarea Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Metodologia de raportare, colectare și prelucrare a datelor, condițiile și limitele de acces, precum și măsurile și garanțiile privind securitatea și confidențialitatea datelor sunt stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătății și al directorului STS. Aceeași reglementare stabilește și modul de informare a persoanelor vizate și exercitarea drepturilor acestora conform GDPR.

„Persoanele înregistrate în i‑RUBT pot solicita accesul, rectificarea, restricționarea prelucrării sau opoziția față de anumite operațiuni. Cererile se adresează și se soluționează prin INSP, conform legislației europene și naționale privind protecția datelor”, se arată în proiect.

Dosarul Electronic de Sănătate este un sistem informatic național gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care centralizează toate informațiile medicale ale pacienților. DES are scopul de a facilita accesul rapid al medicilor la istoricul pacientului.

Tipurile de date colectate

-Date personale: nume, prenume, CNP, sex, vârstă, adresă.

-Istoric medical: diagnostice, tratamente, analize, internări, proceduri efectuate.

-Informații despre medicamente prescrise și administrate.

-Rezultate de laborator, radiografii și imagini medicale digitale.

-Date despre imunizări și vaccinări.

Operatorii DES sunt:

-Casa Națională de Asigurări de Sănătate - coordonează funcționarea și accesul la registru.

-Furnizorii de servicii medicale publice și private - spitale, policlinici, laboratoare, centre de diagnostic.

-Ministerul Sănătății - are acces la date agregate pentru planificare și politici publice de sănătate.

Accesul este securizat și restricționat, iar datele sensibile sunt protejate conform GDPR și legislației naționale.

„Pacienții pot consulta datele din DES, solicita corectarea informațiilor eronate, limita accesul anumitor furnizori și se pot informa despre modul de prelucrare a datelor. Cererile se soluționează prin sau prin furnizorul de servicii medicale care deține datele”, potrvit CNAS.