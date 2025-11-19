Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid: GPS, camere inteligente și dispecerat unic

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a anunțat marți cea mai mare schimbare din ultimii ani în modul de gestionare a apelurilor la 112. MAI va introduce un model unitar de dispecerizare, astfel încât persoana care sună la numărul de urgență să nu mai fie transferată între mai multe structuri, ci să vorbească cu un singur dispecer, care trimite imediat echipa din teren.

Până acum, traseul unui apel implica chiar trei niveluri de preluare: operatorul STS, dispeceratul județean și, în unele cazuri, dispeceratele locale. Noua formulă elimină aceste etape intermediare, cu scopul de a reduce timpii de reacție și de a simplifica legătura cu cetățeanul.

Despescu a precizat că ministrul Cătălin Predoiu a aprobat deja conceptul, care vizează „modernizarea activității de lucru cu publicul la nivelul preluării sesizărilor”, având ca obiectiv final „îmbunătățirea intervenției operative și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor”.

Schimbarea presupune o reorganizare semnificativă a resurselor. În prezent, MAI operează peste 800 de servicii de permanență, cu aproape 6.000 de posturi dedicate dispecerizării, atât la nivel județean, cât și în mediul urban și rural.

Noul concept prevede ca 20% din personal să fie realocat către activitatea operativă, direct în stradă. Asta înseamnă mai puțină birocrație și mai multe patrule disponibile.

„Ne propunem să avem un singur nivel de discuție între personalul MAI și cetățean. Dispecerul va direcționa sesizarea direct către patrulă, fără alți intermediari”, a explicat Bogdan Despescu.

Prin eliminarea intermedierii între dispecerate, MAI estimează că timpii de reacție vor scădea considerabil. Noua organizare va permite o integrare mai eficientă a resurselor Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră, mai ales în zonele unde acestea acționează împreună.

Despre modul de operare, Despescu spune că dispecerul va avea o imagine completă asupra situației din teren datorită instrumentelor digitale introduse în ultimii ani.

Despescu a mai anunțat că schimbarea se sprijină pe digitalizare:

-patrulele sunt deja monitorizate prin GPS,

-autospecialele sunt echipate cu LPR-uri (sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare),

-dispeceratele au acces la platforme care arată în timp real poziționarea echipajelor,

-resursele pot fi suplimentate imediat în zonele unde apar urgențe.

„Toate aceste capabilități oferă dispecerului o imagine clară despre ce se întâmplă în teren și despre resursele disponibile”, a arătat secretarul de stat.

Proiectul va fi implementat etapizat. Primele modificări sunt programate din decembrie 2025, iar apoi sistemul va fi extins treptat pe parcursul anului 2026.

Obiectivul, potrivit lui Despescu, este „optimizarea activităților, reducerea birocrației și creșterea capacității de reacție a structurilor MAI”.

Pentru testarea modelului, MAI va deschide două centre-pilot de dispecerizare integrată:

-O locație la frontiera cu Bulgaria – pentru cooperarea Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră.

-O locație la frontiera externă, în zona Moldovei – aleasă în funcție de datele operaționale colectate.

Aceste proiecte vor permite ministerului să testeze fluxurile de lucru, să ajusteze procedurile și să stabilească modul optim de operare înainte de implementarea definitivă în toată țara.