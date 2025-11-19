Social

Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid: GPS, camere inteligente și dispecerat unic

Apelurile la 112 vor fi preluate mai rapid: GPS, camere inteligente și dispecerat unicSursa foto: Serviciul 112
Din cuprinsul articolului

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, a anunțat marți cea mai mare schimbare din ultimii ani în modul de gestionare a apelurilor la 112. MAI va introduce un model unitar de dispecerizare, astfel încât persoana care sună la numărul de urgență să nu mai fie transferată între mai multe structuri, ci să vorbească cu un singur dispecer, care trimite imediat echipa din teren.

Până acum, traseul unui apel implica chiar trei niveluri de preluare: operatorul STS, dispeceratul județean și, în unele cazuri, dispeceratele locale. Noua formulă elimină aceste etape intermediare, cu scopul de a reduce timpii de reacție și de a simplifica legătura cu cetățeanul.

Despescu a precizat că ministrul Cătălin Predoiu a aprobat deja conceptul, care vizează „modernizarea activității de lucru cu publicul la nivelul preluării sesizărilor”, având ca obiectiv final „îmbunătățirea intervenției operative și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor”.

Model unitar de dispecerat și 20% din personal mutat în stradă

smurd

Smurd. Sursa foto: Arhiva EVZ

Schimbarea presupune o reorganizare semnificativă a resurselor. În prezent, MAI operează peste 800 de servicii de permanență, cu aproape 6.000 de posturi dedicate dispecerizării, atât la nivel județean, cât și în mediul urban și rural.

Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
Cum poți lucra și după vârsta de pensionare. Condiții cumul pensie–salariu: doar 15% din pensie până la 70 de ani. Proiect
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche
RO-Alert activat în Tulcea și Galați. Dronă detectată pe traseul Vâlcov, Periprava și Chilia Veche

Noul concept prevede ca 20% din personal să fie realocat către activitatea operativă, direct în stradă. Asta înseamnă mai puțină birocrație și mai multe patrule disponibile.

„Ne propunem să avem un singur nivel de discuție între personalul MAI și cetățean. Dispecerul va direcționa sesizarea direct către patrulă, fără alți intermediari”, a explicat Bogdan Despescu.

Timp de reacție redus și resurse integrate între Poliție, Jandarmerie și Frontieră

Prin eliminarea intermedierii între dispecerate, MAI estimează că timpii de reacție vor scădea considerabil. Noua organizare va permite o integrare mai eficientă a resurselor Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră, mai ales în zonele unde acestea acționează împreună.

Despre modul de operare, Despescu spune că dispecerul va avea o imagine completă asupra situației din teren datorită instrumentelor digitale introduse în ultimii ani.

Digitalizare: GPS, LPR-uri și supraveghere în timp real a patrulelor

Despescu a mai anunțat că schimbarea se sprijină pe digitalizare:

-patrulele sunt deja monitorizate prin GPS,

-autospecialele sunt echipate cu LPR-uri (sisteme de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare),

-dispeceratele au acces la platforme care arată în timp real poziționarea echipajelor,

-resursele pot fi suplimentate imediat în zonele unde apar urgențe.

„Toate aceste capabilități oferă dispecerului o imagine clară despre ce se întâmplă în teren și despre resursele disponibile”, a arătat secretarul de stat.

Calendarul implementării: din decembrie 2025 până în 2026

Proiectul va fi implementat etapizat.  Primele modificări sunt programate din decembrie 2025, iar apoi sistemul va fi extins treptat pe parcursul anului 2026.

Obiectivul, potrivit lui Despescu, este „optimizarea activităților, reducerea birocrației și creșterea capacității de reacție a structurilor MAI”.

Două proiecte pilot: la frontiera cu Bulgaria și la granița de est

Pentru testarea modelului, MAI va deschide două centre-pilot de dispecerizare integrată:

-O locație la frontiera cu Bulgaria – pentru cooperarea Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră.

-O locație la frontiera externă, în zona Moldovei – aleasă în funcție de datele operaționale colectate.

Aceste proiecte vor permite ministerului să testeze fluxurile de lucru, să ajusteze procedurile și să stabilească modul optim de operare înainte de implementarea definitivă în toată țara.

