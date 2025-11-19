Politica

Nicușor Dan a sesizat la CCR legea Registrului Unic Electronic de Boli Transmisibile

Nicușor Dan a sesizat la CCR legea Registrului Unic Electronic de Boli TransmisibileNicușor Dan. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că a sesizat Curtea Constituțională privind legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care introduce noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. „Trebuie să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele a sesizat Curtea Constituțională

Nicușor Dan a afirmat că a sesizat CCR în legătură cu legea care aprobă ordonanța de urgență care introduce noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.

„Legea prevede păstrarea tuturor datelor medicale şi a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor şi a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viaţă a persoanei şi încă cel puţin 180 zile apoi, fără recunoaşterea dreptului de a solicita ştergerea acestora, chiar şi în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii. Aceasta reprezintă o ingerinţă disproporţionată în viaţa privată, contrară articolului 26 din Constituţie”, a explicat acesta.

„Legea sesizată la CCR foloseşte termeni neclari”

Nicușor Dan a afirmat că, în același timp, atunci când statul „gestionează date sensibile”, este nevoie de „reguli clare, precise, garanţii împotriva abuzurilor şi sancţiuni ferme pentru încălcarea confidenţialităţii”.

Ilie Bolojan prezintă bilanțul economic: România e pe calea cea bună
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 noiembrie 2025. Se îngheață salariile politicienilor 
„Jurisprudenţa europeană stabileşte astfel de standarde, însă legea sesizată la CCR foloseşte termeni neclari, nu distinge între cei care au obligaţia de raportare şi cei care pot accesa datele şi lasă probleme esenţiale în seama unor acte administrative secundare”, a continuat președintele.

Nicușor Dan: Aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante, dar trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale

Șeful statului a mai scris că aplicațiile digitale din sănătate au un rol esențial în prevenirea și controlul bolilor transmisibile.

„Aplicațiile digitale din domeniul sănătății sunt importante pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile. Dar ele trebuie să funcționeze în cadrul limitelor constituționale și să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității umane”, a subliniat președintele.

