Nicușor Dan, în doliu. Un membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul a murit

Nicușor Dan, în doliu. Un membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul a murit
Dumitru Lupescu, fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), fost deputat Uniunii Salvați România (USR) și partener politic al actualului președinte Nicușor Dan, a murit. „Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook.

Dumitru Lupescu a murit

Unul dintre oamenii alături de care Nicușor Dan a început, acum mai bine de un deceniu, demersurile juridice pentru protejarea spațiilor verzi, Dumitru Lupescu, locotenent-colonel în rezervă și membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, a murit.

Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a explicat că l-a cunoscut pe Dumitru Lupescu în perioada în care acesta conducea o asociație de bloc și se opunea construirii unor imobile ridicate în Parcul Tineretului, chiar în fața locuinței sale.

„Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță. Așa ne-am cunoscut, a fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris acesta.

Cine a fost Dumitru Lupescu

Născut în comuna Gura Șuții din județul Dâmbovița și stabilit de mulți ani în Capitală, Dumitru Lupescu s-a remarcat prin implicarea sa în comunitate. Ulterior, a fost deputat USR de Dâmbovița între 2016 și 2020 și a condus Organizația Județeană USR.

Uniunea Salvați Bucureștiul, fondată acum zece ani

USB a fost înființată în 2015 și a obținut un rezultat important la alegerile locale din 5 iunie 2016, când a strâns 25 la sută din voturile bucureștenilor. În 2016, Uniunea Salvați România s-a înregistrat la tribunal, iar pe 21 august 2016, USB a fuzionat cu Uniunea Salvați România, iar formațiunea rezultată a rămas cu numele Uniunea Salvați România (USR).

