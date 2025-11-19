Nicușor Dan, în doliu. Un membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul a murit

Dumitru Lupescu, fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB), fost deputat Uniunii Salvați România (USR) și partener politic al actualului președinte Nicușor Dan, a murit. „Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc când a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță”, a scris președintele, într-o postare pe Facebook.

Unul dintre oamenii alături de care Nicușor Dan a început, acum mai bine de un deceniu, demersurile juridice pentru protejarea spațiilor verzi, Dumitru Lupescu, locotenent-colonel în rezervă și membru fondator al Uniunii Salvați Bucureștiul, a murit.

Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a explicat că l-a cunoscut pe Dumitru Lupescu în perioada în care acesta conducea o asociație de bloc și se opunea construirii unor imobile ridicate în Parcul Tineretului, chiar în fața locuinței sale.

Născut în comuna Gura Șuții din județul Dâmbovița și stabilit de mulți ani în Capitală, Dumitru Lupescu s-a remarcat prin implicarea sa în comunitate. Ulterior, a fost deputat USR de Dâmbovița între 2016 și 2020 și a condus Organizația Județeană USR.

USB a fost înființată în 2015 și a obținut un rezultat important la alegerile locale din 5 iunie 2016, când a strâns 25 la sută din voturile bucureștenilor. În 2016, Uniunea Salvați România s-a înregistrat la tribunal, iar pe 21 august 2016, USB a fuzionat cu Uniunea Salvați România, iar formațiunea rezultată a rămas cu numele Uniunea Salvați România (USR).