EVZ Special

Când Capitala României era cunoscută după „văpsele” și apăruseră prefecții și primarii

Comentează știrea
Când Capitala României era cunoscută după „văpsele” și apăruseră prefecții și primarii
Din cuprinsul articolului

Administrația românească este, la ora actuală, un subiect foarte bine exploatat electoral. Se vorbește foarte mult fie de reformă, fie de schimbare. Dar oare, care este experiența românească în materie de administrație? Cu un debut la 1831 și continuând cu o reformă la 1834, reforma esențială a administrației românești a avut loc acum un secol, atât pentru România cât și pentru Capitală.

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric  poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Bucureștiul a avut „văpsele”

Încă din 1789, Capitala era mai mare decât alte orașe. De aceea. dacă orașele obițnuite aveau mahalale numite după biserica principală, la București a fost nevoie de mai mult. Cineva a decis să împartă Capitala în cinci zone desemnate prin culori. Dacă partea centrală primise culoarea roșie, celelalte au fost numite în „văpsele” sau culori: galben, negru, albastru, verde. Cu timpul, roșul a fost inclus în celelate „văpsele”

Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
Vreme surprinzătoare în România. De ce e mai cald la munte decât în zonele de câmpie
Vreme surprinzătoare în România. De ce e mai cald la munte decât în zonele de câmpie

Județul și comuna  - forme tradiționale administrative

Județele au existat din Evul Mediu. Primul a fost Jales, undeva în Gorj-Mehedinți prin 1385. Au apărut apoi Doljul sau Județul de Baltă și Gorj sau Jiul de Munte, de la numele slave Dolni - Câmpie și Gorni-Munte. Regulamentele Organice au instituit isprăvnicia ca formă de administrație iar Legea Consiliilor Județene din 1864 introducea prefecții. De asemenea, tot din 1864, se introducea noțiunea de primar ales dintre consilierii cel mai bine clasați în alegerile de consilii din orașe sau aleși prin vot în comune rurale. Legea consfințea existența comunelor urbane și rurale.

Legile din 1925-1926

Atât țara cât și Capitala au beneficiat de legi speciale, pentru că România devenise România Mare și fostele provincii aveau vechi împărțiri austro-ungare, respectiv țariste.  Bucureștiul a avut patru sectoare colorate cu primarii lor, afară de primarul „general”. Legile s-au dat în 1925, respectiv 1926 și au intrat în vigoare în 1926, respectiv 1927.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Ce merită să vezi în acest weekend: cele mai bune filme și seriale noi pe Netflix
19:58 - România, în criză de personal medical: Problema la noi este distribuţia lor la nivel naţional
19:46 - Povestea controversată a lui Hetty Green, cea mai zgârcită femeie din lume
19:40 - De ce e mai greu să faci un scaun decât o bibliotecă. Duval: tehnologie CNC, design și insule digitale în mall
19:33 - Clinica în care a murit o fetiță de doi ani nu ar fi avut dotările necesare pentru efectuarea anesteziei
19:27 - Când Capitala României era cunoscută după „văpsele” și apăruseră prefecții și primarii

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale