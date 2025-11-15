Când Capitala României era cunoscută după „văpsele” și apăruseră prefecții și primarii

Administrația românească este, la ora actuală, un subiect foarte bine exploatat electoral. Se vorbește foarte mult fie de reformă, fie de schimbare. Dar oare, care este experiența românească în materie de administrație? Cu un debut la 1831 și continuând cu o reformă la 1834, reforma esențială a administrației românești a avut loc acum un secol, atât pentru România cât și pentru Capitală.

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Revista Evenimentul Istoric poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Încă din 1789, Capitala era mai mare decât alte orașe. De aceea. dacă orașele obițnuite aveau mahalale numite după biserica principală, la București a fost nevoie de mai mult. Cineva a decis să împartă Capitala în cinci zone desemnate prin culori. Dacă partea centrală primise culoarea roșie, celelalte au fost numite în „văpsele” sau culori: galben, negru, albastru, verde. Cu timpul, roșul a fost inclus în celelate „văpsele”

Județele au existat din Evul Mediu. Primul a fost Jales, undeva în Gorj-Mehedinți prin 1385. Au apărut apoi Doljul sau Județul de Baltă și Gorj sau Jiul de Munte, de la numele slave Dolni - Câmpie și Gorni-Munte. Regulamentele Organice au instituit isprăvnicia ca formă de administrație iar Legea Consiliilor Județene din 1864 introducea prefecții. De asemenea, tot din 1864, se introducea noțiunea de primar ales dintre consilierii cel mai bine clasați în alegerile de consilii din orașe sau aleși prin vot în comune rurale. Legea consfințea existența comunelor urbane și rurale.

Atât țara cât și Capitala au beneficiat de legi speciale, pentru că România devenise România Mare și fostele provincii aveau vechi împărțiri austro-ungare, respectiv țariste. Bucureștiul a avut patru sectoare colorate cu primarii lor, afară de primarul „general”. Legile s-au dat în 1925, respectiv 1926 și au intrat în vigoare în 1926, respectiv 1927.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!