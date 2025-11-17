Cătălin Drulă anunță că nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și critică strategia PNL din 2024

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude categoric o retragere din cursa electorală și afirmă că merge „cu capul sus” în competiție. Acesta îl critică pe Ciprian Ciucu și reamintește modul în care PNL promova anul trecut sondaje pe care le consideră falsificate.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a respins categoric orice scenariu privind o retragere din cursa electorală. Într-un interviu pentru Digi24, acesta a afirmat că se bazează pe susținerea electoratului USR și pe încrederea în propriul program politic.

„Eu am intrat în această cursă ca să o câștig. Eu am încredere în proiectul pe care îl avem, merg cu inima deschisă şi cu capul sus în faţa alegătorilor. Există o susținere enormă şi un entuziasm pentru acest proiect şi sunt convins că vom câştiga”, a afirmat Drulă.

Întrebat dacă ia în calcul o retragere, acesta a răspuns fără ezitare: „Da, absolut. Am intrat în această cursă pentru a o câştiga”.

Mesajul său vine după o serie de discuții politice privind posibile alianțe sau retrageri ale unor candidați de opoziție, în contextul în care scrutinul pentru București se desfășoară într-un singur tur.

Cătălin Drulă a reiterat că USR susține revenirea la sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor, însă a subliniat că, atâta timp cât votul se desfășoară într-un singur tur, partidele trebuie să își asume consecințele.

Întrebat dacă ceilalți candidați ar trebui să se retragă în favoarea unui singur competitor, Drulă a explicat că nu dorește să sugereze o astfel de soluție:

„Eu nu permit să spun asta, pentru că cred că alegerile sunt despre a avea de unde alege. Asta e. Dacă nu avem vot în două tururi, pentru că partidele celor doi candidaţi doresc acest sistem de vot într-un singur tur, încă suntem aici”.

Acesta a adăugat că USR a militat constant pentru două tururi de scrutin: „Noi luptăm din toată inima şi cu tot ce putem, USR-ul, ca să avem vot în două tururi”.

În viziunea sa, votul într-un singur tur nu poate fi compensat prin negocieri sau jocuri tactice între partide: „Cred că esenţa democraţiei este despre alegeri, despre proiecte, despre dezbateri. Că dacă am putea să rezolvăm lucrurile doar tactic şi trăgând sfori, n-am mai face alegeri”.

În discursul său, Drulă a făcut referire la momentul electoral de anul trecut, când alegerile au fost amânate și când PNL promova în spațiul public ideea unei candidaturi aproape imposibil de învins a lui Nicolae Ciucă.

Candidatul USR afirmă că Ciprian Ciucu, actualul candidat PNL pentru Primăria Capitalei, era implicat direct în acel proces.

„Mi-aduc aminte, apeluri, domnul Ciucă era cât pe ce să câştige alegerile, trebuia toată lumea să se dea din faţa lui. Domnul Ciucu era şef de campanie al domnului Ciucă şi împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General Ciucă, că sunt pe cale să câştige alegerile”, a declarat acesta.

Drulă a insistat însă că nu dorește să transforme competiția într-o confruntare personală, ci să concentreze discuția pe proiecte: „Eu nu vreau să fac apel la trecut şi mă interesează mai puţin să vorbim despre persoane, deşi cred că mai multă decenţă nu ar stricat şi vreau să vorbim despre proiecte”.