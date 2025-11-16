Întrebarea care a făcut-o pe Anca Alexandrescu să fugă din mijlocul bucureștenilor

Discuție tensionată între deputatul USR Alexandru Dimitriu și candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, în timpul campaniei din cartierul Rahova. Dialogul complet, contextul și parcursul politic al jurnalistei devenite candidat.

Campania electorală din București a oferit un nou moment tensionat în cartierul Rahova, unde deputatul USR Alexandru Dimitriu și candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, s-au intersectat în timp ce discutau cu alegătorii. Dialogul dintre cei doi a devenit rapid o confruntare verbală, cu acuzații directe, întrebări tăioase și replici care au stârnit reacții în rândul celor prezenți.

Dimitriu a insistat asupra trecutului profesional al candidatei AUR, întrebând-o dacă a fost consilieră pentru politicieni condamnați. Alexandrescu a respins acuzația, însă disputa nu s-a oprit acolo, iar schimbul de replici a escaladat.

Redăm mai jos dialogul exact, în forma în care a fost surprins:

Deputatul USR Alexandru Dimitriu: „Sunteți consiliera condamnaților? Vă întreb: sunteți?” Anca Alexandrescu: „Nu.”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu: „Nu este adevărat că ați fost consiliera lui Năstase, a lui Dragnea? Au furat, sunt condamnați?” Anca Alexandrescu: „Și ce, am greșit eu cu ei? Am furat eu?”

Deputatul USR Alexandru Dimitriu: „Deci dumneavoastră nu ați fost cu Năstase, nu ați fost cu Oprescu? Spuneți doamna Alexandrescu. Dar prietenii dumneavoastră, da. Năstase, Oprescu… Când au fost, au țepuit statul român. Haideți cu argumentele, doamna Anca! Faceți exact ca Piedone, zero argumente. Haideți că vă ia, că nu… n-are argumente doamna.”

Anca Alexandrescu a ales să plece imediat de la fața locului, dar deputatul USR a continuat:

„Uite-o cum fuge! Îmi pare rău, îi dezamăgiți pe oamenii ăștia de aici. Trebuia să fiți mai puternică, doamna Anca, mai puternică. Ce-i asta? Fugim așa speriați? Nu se poate!”

Anca Alexandrescu are o carieră veche în presă și comunicare politică. A absolvit în 1995 Școala Superioară Jurnalistică, o instituție privată înființată de Asociația Ziariștilor din România cu sprijinul Fundației Soros. A intrat în presă încă din 1994, iar timp de trei ani a scris pentru Ziua, Ultimul Cuvânt și Evenimentul zilei, potrivit propriului CV.

După perioada petrecută în redacții, s-a orientat către consultanță politică. A fost purtător de cuvânt în campania electorală locală a PDSR și a ocupat funcția de consilier pe comunicare în cabinetul lui Liviu Dragnea. După înlăturarea acestuia din fruntea PSD, a devenit consilieră a fostului premier Viorica Dăncilă.

Și-a extins activitatea și în mediul guvernamental, unde a coordonat departamente de comunicare în executivul condus de Adrian Năstase, dar și în cel al lui Victor Ponta. A lucrat și alături de fostul primar general Sorin Oprescu. În zona privată, a fost director de comunicare al KazMunayGas, compania care a preluat datoriile Rompetrol.

Un episod notoriu din cariera Ancăi Alexandrescu este interviul realizat cu Liviu Dragnea în perioada în care acesta se afla în detenție, după condamnarea de trei ani pentru angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

În 2020, la Realitatea PLUS, jurnalista declara:

„Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deși sunt mulți jurnaliști care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administrația Penitenciarelor și abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineață am înregistrat pe Skype și urmează, la ora 18:00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu.”

Numele Ancăi Alexandrescu a revenit în atenția publică după anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024. Emisiunea „Culisele statului paralel”, pe care o realizează la Realitatea Plus, a primit o amendă de 100.000 de lei din partea CNA pentru dezinformări și derapaje, plus alte sancțiuni ulterioare. Jurnalista a criticat public deciziile, afirmând că membrii CNA ar avea o „problemă personală” cu ea.

O altă scenă controversată a avut loc la un miting de susținere pentru Călin Georgescu, când Alexandrescu a bruscat o jurnalistă și i-a lovit microfonul, spunându-i „Marș de aici!”.