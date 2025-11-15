Băsescu dezvăluie cum i-a păcălit Călin Georgescu pe Anca Alexandrescu și George Simion

Traian Băsescu afirmă că șansele Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei sunt minime și susține că suveraniștii se „desumflă” rapid. Fostul președinte laudă „cea mai convingătoare garnitură de candidați de după 1990” pentru funcția de primar general.

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat la România TV aprobarea dosarului de candidatură al Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei. În opinia sa, procedura electorală nu va reprezenta un obstacol pentru jurnalistă, însă șansele ei reale de a câștiga funcția de primar general sunt foarte mici.

„Înțeleg că acum a fost aprobat dosarul depus de doamna Alexandrescu, biroul electoral i-a dat voie să candideze, deci este în regulă. Vom răspunde contestației, dar sunt convins că pentru eventuale semnături duble sau neclare există rezervă suficientă. Din experiența pe care o am, numărul de semnături este mai mare decât cel necesar, deci dacă sunt unele în neregulă, nu e nimic”, a declarat Traian Băsescu, la România TV.

Fostul șef al statului afirmă că discursul suveranist intră într-o zonă de uzură, iar ascensiunea din ultimii ani nu se va regăsi în rezultatele din București. El vede campania Ancăi Alexandrescu drept punctul vulnerabil al acestui curent politic.

„Suveraniștii vor avea dezamăgiri; mă tem că vor fi fericiți dacă vor avea un 10%. Se desumflă povestea suveranistă: românii își dau seama că fiecare își iubește țara, nu este un lucru rezervat oamenilor doamnei Alexandrescu sau oamenilor acestui partid. S-ar putea să le piară entuziasmul în următoarele zile, când o să vadă sondajele”, a spus Traian Băsescu.

El consideră că votanții încep să se orienteze spre candidați cu experiență administrativă solidă, iar acest lucru influențează direct dinamica din campania pentru Primăria Capitalei.

Fostul președinte afirmă că Bucureștiul are, în premieră după Revoluție, opțiuni solide pentru funcția de primar general. El îi nominalizează explicit pe Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, considerându-i candidați cu potențial real.

„Avem o șansă bună să alegem un primar bun. Cred că niciodată din ’90 încoace nu a fost o garnitură atât de convingătoare de candidați pentru funcția de primar general: este Drulă, Ciucă, primarul Sectorului 6, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, nu jurnaliști”, a adăugat Traian Băsescu.

Declarația marchează și o delimitare fermă față de candidații din zona media, în special față de Anca Alexandrescu, pe care o consideră lipsită de experiență practică în administrația locală.

Traian Băsescu a făcut o comparație între propriile proiecte din perioada în care conducea Capitala și acțiunile altor primari. În opinia sa, administrațiile orientate strict spre măsuri sociale nu pot produce transformări structurale într-un oraș precum Bucureștiul.

„În timp ce doamna ziarist care a ajuns primar a dat ochelari și a organizat vacanțe în Grecia pentru pensionari și a făcut numai chestii sociale, eu, ca primar general, am automatizat puncte termice, am făcut fluxul de la Glina de epurare a apelor uzate, am făcut linia 41. Suntem primari și primari. Sper ca unul dintre cei trei pe care i-am nominalizat să câștige alegerile și să facă treaba de primar”, a declarat fostul președinte.

Mesajul este parte a unei strategii politice mai vechi a lui Băsescu, care pune accent pe investiții majore ca indicator al unui mandat reușit.

În finalul intervenției sale, Traian Băsescu a lansat un atac direct atât la adresa Ancăi Alexandrescu și a lui George Simion, cât și la adresa lui Călin Georgescu, pe care l-a descris într-un mod extrem de dur.

„În primul rând, ea și Simion au vrut să trăiască din simpatia pentru Călin Georgescu, care, iertat să fiu, pentru mine a fost și rămâne în definiția pe care i-am dat-o, de șarlatan. N-am probe, e o părere pe care mi-am făcut-o vorbind cu el. Atât Simion, cât și doamna Anca Alexandrescu au vrut să trăiască din popularitatea lui. Șmecherul s-a prins și vedeți ce puteți aduce voi, nu pe seama mea, și asta i-a încurcat foarte tare”, a declarat Traian Băsescu, sâmbătă, la România TV.