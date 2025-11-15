Remus Ștefureac avertizează asupra riscului reprezentat de Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

Directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac, a atras atenția într-o postare pe Facebook, asupra riscului pe care îl reprezintă jurnalista Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei, avertizând că sondajele false îi pot descuraja pe alegători să participe la vot. Alexandrescu și-a depus candidatura, fiind susținută de o alianță formată din AUR, PNȚCD, FAR și alte formațiuni.

Directorul INSCOP Research, Remus Ioan Ștefureac, a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă sondajele false pentru candidații la Primăria Capitalei. Acesta susține că astfel de sondaje nu vor ajuta candidații, ci îi pot determina pe oameni să nu mai participe la vot.

„La București a început să bată un vânt rece. Și deja bate cam tare. Cocktail-uri hipnotice din cifre cosmetizate nu țin de cald în alegeri. Nu au ținut nici acum un an. Ba dimpotrivă, au alimentat dezastrul și adormirea în conștiință. Puțină responsabilitate nu ar strica totuși.”, a transmis Ștefureac.

Ștefureac a declarat că la București se resimte un „vânt rece” în contextul electoral și că sondajele cosmetizate nu au avut efecte pozitive, ci au contribuit la dezastru și la „adormirea conștiinței alegătorilor”, subliniind că ar fi necesară mai multă responsabilitate.

Directorul INSCOP Research susține că mișcarea suveranistă dispune în București de un bazin electoral de aproximativ 25%, ceea ce ar putea să-i ofere lui Alexandrescu un sprijin semnificativ. El a atras atenția asupra riscului ca împărțirea voturilor între mai mulți candidați să facă acest scor decisiv pentru câștigarea alegerilor.

Datele recente arată că, în turul 1 al prezidențialelor din noiembrie 2024, Călin Georgescu și George Simion au obținut împreună 24,5% în București, iar în mai 2025, Simion a realizat singur 24,8%.

Ștefureac susține că mișcarea suveranistă dispune de un bazin electoral stabil de aproximativ 25% în București, confirmat prin rezultatele consecutive ale celor doi candidați. El avertizează că acest scor poate deveni decisiv în cazul împărțirii voturilor între mai mulți candidați.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura la Primăria Capitalei, fiind susținută de AUR, PNȚCD, FAR și alte formațiuni. Ea a declarat că intră în cursă după șase ani de implicare în problemele cetățenilor și că are experiență în administrația locală și centrală, știind unde se scurg banii din proiectele care nu sunt utile bucureștenilor.