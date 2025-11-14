AUR cere explicații privind „procedura accelerată” de obținere a cetățeniei române de către Dominic Fritz

AUR solicită Ministerului Justiției și Autorității Naționale pentru Cetățenie clarificări privind durata dosarului prin care Dominic Fritz a obținut cetățenia română. Formațiunea susține că procedura ar fi fost finalizată într-un timp mai scurt decât media comunicată oficial și cere detalii despre etapele parcurse și eventualele derogări.

Partidul AUR a cerut explicații oficiale în legătură cu durata procesului prin care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a obținut cetățenia română. Formațiunea afirmă că procedura s-ar fi încheiat într-un interval considerat neobișnuit de scurt și solicită Ministerului Justiției și Autorității Naționale pentru Cetățenie să ofere detalii clare despre parcursul administrativ al dosarului.

În comunicatul transmis public, AUR susține că Autoritatea Națională pentru Cetățenie indică, în prezent, un timp mediu de soluționare ce depășește doi ani. Totuși, procesul lui Dominic Fritz ar fi durat aproximativ un an. Diferența este motivul pentru care deputatul AUR Mihai-Bogdan Negoescu a înaintat o întrebare oficială ministrului Justiției, Radu Marinescu, și vicepreședintelui ANC, Ana Țapardel.

Formațiunea insistă ca instituțiile responsabile să clarifice fiecare etapă administrativă, dar și eventualele excepții aplicate în acest caz.

AUR amintește că ANC și Ministerul Justiției au transmis, într-un răspuns anterior la o întrebare parlamentară, că procesul de acordare a cetățeniei române nu poate fi influențat politic. În documentul citat se preciza că procedura este strict administrativă și nu permite intervenții externe, fie ele politice sau de altă natură.

Deputatul Negoescu subliniază că tocmai această poziție oficială justifică necesitatea clarificărilor suplimentare. În opinia lui, diferența dintre durata obișnuită și durata procedurii din cazul lui Dominic Fritz ridică „întrebări legitime privind transparența și uniformitatea aplicării legii”.

Solicitarea vizează detalii complete privind calendarul intern al procesului: datele depunerii, evaluării, interviului, avizării și programării jurământului.

Deputatul AUR cere lămuriri clare privind eventuala existență a unei „proceduri accelerate”. Întrebările transmise ministrului Justiției vizează temeiul legal care ar fi permis finalizarea dosarului într-un interval mai redus decât media comunicată oficial.

AUR solicită informații despre:

– autoritățile implicate în gestionarea dosarului; – deciziile administrative luate pe parcurs; – eventualele derogări față de procedura standard; – motivele care ar fi justificat o accelerare a procesului.

Formațiunea afirmă că publicul trebuie să cunoască dacă există categorii de cereri care pot beneficia de prioritate și în ce condiții. Discuția se extinde și asupra uniformității în aplicarea legislației privind cetățenia.

AUR ridică și o altă problemă, distinctă de parcursul administrativ. Deputatul Negoescu întreabă instituțiile statului dacă statutul politic al lui Dominic Fritz – în calitate de președinte de partid – ar putea crea vulnerabilități în contextul în care șefii ministerelor care îi vor transmite hotărâri fac parte din structuri precum Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Întrebarea formulată oficial vizează garanțiile instituționale prin care se poate evita ca deciziile CSAT să fie influențate de interese politice sau externe. Solicitarea este pusă în contextul în care cetățenia reprezintă o condiție esențială pentru accesul la informații clasificate și funcții de stat.

Tot în acest registru, Negoescu sugerează posibilitatea introducerii unui criteriu legal care să impună un anumit număr de ani de cetățenie pentru persoanele care ocupă funcții cu impact politic major.

Primarul Timișoarei a anunțat recent că a obținut aviz pozitiv la interviul pentru acordarea cetățeniei române. În mesajul public transmis pe rețelele de socializare, a afirmat:

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 ani.”

Fritz a detaliat și elemente din structura interviului susținut în fața comisiei:

„Chiar m-au întrebat de zeitățile dacice… am știut de Zamolxis. A trebuit să scriu un articol din Constituție, să citesc, să răspund la 12 întrebări și să recit Imnul României.”

Acesta a transmis că urmează depunerea jurământului, ultimul pas oficial al procesului.

Primarul Timișoarei a vorbit în trecut despre parcursul birocratic al dosarului. Într-o declarație din 2024, afirmase că a întâmpinat dificultăți încercând să afle unde se află dosarul său în fluxul administrativ:

„Stau la coadă pentru un dosar care nu știu unde este și nimeni nu mă poate lămuri. Asta mă face să mă simt în fiecare zi un pic mai român.”

Fritz spunea la acel moment că procesul ar putea fi finalizat până la finalul anului precedent, însă procedura s-a prelungit.