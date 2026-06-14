Depunerile de calcar de pe pahare apar în special din cauza apei de la robinet, care conține minerale precum calciu și magneziu, iar în timp acestea se fixează pe suprafața sticlei și creează acele pete albicioase greu de îndepărtat. Problema devine mai vizibilă atunci când paharele sunt spălate des sau uscate incorect, deoarece mineralele rămân pe suprafață și se acumulează treptat, afectând aspectul lor transparent și curat.

Una dintre cele mai folosite metode pentru îndepărtarea calcarului este oțetul, deoarece are proprietăți naturale care dizolvă depunerile minerale fără a deteriora sticla.

Paharele pot fi lăsate la înmuiat într-o soluție de apă caldă și oțet timp de aproximativ o oră, astfel încât calcarul să se înmoaie și să poată fi îndepărtat mult mai ușor. După această etapă, este suficientă obcurățare ușoară cu un burete moale, urmată de o clătire abundentă cu apă caldă și o uscare atentă cu o lavetă care nu lasă scame, pentru a reda complet strălucirea sticlei.

O altă metodă eficientă este utilizarea acidului citric, cunoscut și sub numele de sare de lămâie, care acționează similar cu oțetul, dar fără mirosul specific.

Paharele pot fi ținute într-o soluție de apă călduță și acid citric timp de 30 până la 60 de minute, iar apoi clătite foarte bine pentru a elimina orice urmă de substanță.

În cazul în care calcarul este mai vechi și mai greu de îndepărtat, bicarbonatul de sodiu poate fi o soluție utilă, mai ales atunci când este transformat într-o pastă ușor abrazivă.

Aceasta se aplică direct pe zonele afectate, iar după câteva minute de acțiune, depunerile se desprind ușor, fără a fi nevoie de frecare intensă, ceea ce ajută la protejarea suprafeței sticlei. La final, clătirea trebuie făcută foarte bine, deoarece orice urmă de produs rămasă poate afecta aspectul și transparența paharelor.

Pe lângă soluțiile clasice, apa carbogazoasă poate ajuta la desprinderea depunerilor ușoare de calcar, deoarece bulele contribuie la slăbirea reziduurilor de pe suprafață.

De asemenea, o soluție de apă cu sare sau chiar sucul de lămâie pot fi utilizate pentru o curățare rapidă, mai ales dacă petele sunt recente.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spălarea paharelor cu apă foarte fierbinte, deoarece aceasta poate fixa și mai mult mineralele pe sticlă, în loc să le îndepărteze. De asemenea, lăsarea lor la uscat cu gura în jos pe o suprafață care nu permite circulația aerului favorizează apariția petelor și a urmelor de condens, motiv pentru care este mai eficient ca acestea să fie șterse imediat după spălare.

Pentru a preveni depunerea calcarului, este indicat ca paharele să fie spălate imediat după folosire, înainte ca resturile să apuce să se usuce pe suprafață, iar apoi șterse manual cu o lavetă moale pentru a evita petele. În același timp, folosirea unui filtru de apă poate reduce considerabil formarea depunerilor, mai ales în zonele în care apa este dură și acest tip de problemă apare frecvent.