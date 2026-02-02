Apa de la robinet potabilă, gratuită pentru pasagerii Aeroportului Henri Coandă

Pasagerii Aeroportului Henri Coandă se vor putea hidrata gratuit, începând de luni, 2 februarie, chiar de la robinet. Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că apa din terminale este potabilă și va fi disponibilă în stații speciale amplasate în toate zonele aeroportului.

Începând de luni, pasagerii din Aeroportul Henri Coandă nu mai sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată, ci pot consuma în siguranță apa de la robinet. Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în 2012, când legea privind parametrii de calitate ai apei potabile a fost modificată, iar disponibilitatea apei a devenit o problemă odată cu dublarea traficului aerian.

Directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu, a declarat că în aproape cinci luni de mandat s-au realizat toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din aeroport este potabilă și microbiologic pură.

Alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime și este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de kilometri.

Compania Națională Aeroporturi București anunță că a început demersurile pentru amplasarea a 14 stații de apă potabilă conectate la rețeaua aeroportului, care vor fi dotate cu cișmele și dispozitive de încărcare a sticlelor.

Stațiile de apă vor fi disponibile atât în zonele publice, cât și în cele cu acces restricționat ale terminalelor, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări și la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri. Pasagerii Aeroportului Henri Coandă vor avea astfel apă potabilă gratuită, prima stație urmând să fie montată în terminalul Plecări luni.

În Aeroportul Băneasa vor fi montate alte două stații de apă potabilă pentru pasageri, asigurând acces la apă gratuită și în acest aeroport.