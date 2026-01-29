Tipuri de documente necesare pentru a călători în afara Uniunii Europene

Călătoriile în afara Uniunii Europene presupun, de regulă, un set mai amplu de verificări la îmbarcare și la frontieră decât deplasările intracomunitare. De la tipul documentului de identitate acceptat la condițiile de valabilitate ale pașaportului și până la vize sau autorizații electronice, cerințele diferă de la o țară la alta și se pot schimba de la un an la altul.

În afara Uniunii Europene, documentul folosit cel mai des este pașaportul. Există însă și excepții punctuale, stabilite prin acorduri bilaterale, în baza cărora unele state permit intrarea cu cartea de identitate. Un exemplu este Turcia, unde autoritățile române au transmis că, din 21 mai 2024, este permisă intrarea cetățenilor români cu cartea de identitate românească aflată în termen de valabilitate.

În practică, alegerea documentului nu se reduce doar la „ce se acceptă la frontieră”. Companiile aeriene și operatorii de transport aplică strict regulile țării de destinație, iar dacă documentul nu îndeplinește condițiile, îmbarcarea poate fi refuzată. Din acest motiv, verificarea cerințelor oficiale rămâne esențială înainte de plecare.

Multe state cer ca pașaportul să fie valabil o perioadă minimă după data intrării sau după data plecării din țara vizitată. În funcție de destinație, pot apărea cerințe de tip „minimum 3 luni” sau „minimum 6 luni”. De exemplu, pentru Emiratele Arabe Unite, informațiile oficiale publicate de MAE arată că românii pot călători fără viză, dar au nevoie de pașaport cu valabilitate de minimum 6 luni.

Pe lângă valabilitate, unele state solicită și un anumit număr de pagini libere în pașaport, iar practica transportatorilor poate fi mai strictă decât controlul la frontieră. Departamentul de Stat al SUA, de pildă, atrage atenția că anumite țări cer o valabilitate de cel puțin 6 luni și că unele companii aeriene nu permit îmbarcarea dacă această condiție nu este îndeplinită.

Pentru unele destinații, pe lângă pașaport este necesară viză. Viza poate fi obținută de la ambasadă/consulat, la sosire (visa on arrival) sau în format electronic (e-visa), în funcție de regulile statului de destinație. MAE a publicat, pentru fiecare țară, condițiile de intrare și regimul de ședere, inclusiv dacă este necesară viză și care sunt documentele acceptate.

Un exemplu de țară cu reguli explicite privind tipul documentului este Egiptul, unde MAE indică cerința de pașaport cu o valabilitate minimă raportată la data intrării.

Tot mai multe state introduc sisteme de autorizare electronică prealabilă pentru cetățenii care nu au nevoie de viză în sens clasic. Regatul Unit, de exemplu, a extins cerința de Electronic Travel Authorisation (ETA) pentru vizitatorii europeni începând cu 2 aprilie 2025, autorizația fiind verificată înainte de îmbarcare și fiind legată digital de pașaport.

Canada folosește un sistem similar, numit eTA, necesar pentru cetățenii scutiți de viză care călătoresc cu avionul sau tranzitează un aeroport canadian. Autoritățile canadiene precizează că eTA este cerută în special pentru călătoriile aeriene și că nu este necesară pentru intrarea pe cale terestră sau maritimă.

Călătoria minorilor poate presupune documente suplimentare, în funcție de traseu și de cine îi însoțește. Autoritățile române subliniază necesitatea unui document de călătorie valabil și atrag atenția asupra regulilor specifice aplicabile minorilor la ieșirea din România.

În practică, cele mai întâlnite situații sunt: minorul care călătorește cu un singur părinte, minorul care călătorește cu o altă persoană adultă sau minorul care călătorește neînsoțit. În astfel de cazuri, se pot cere declarații ale părinților/tutorilor și acte care dovedesc dreptul de a călători, iar verificarea trebuie făcută din timp, inclusiv raportat la cerințele țării de destinație.

În afara documentului de călătorie și, după caz, a vizei sau a autorizației electronice, unele state pot solicita dovezi legate de scopul vizitei și de durata șederii: bilet de întoarcere, rezervare de cazare, adresă de ședere, scrisoare de invitație, dovada fondurilor suficiente.

De aceea, MAE recomandă ca persoanele care pleacă din România să se informeze înainte de călătorie și să aibă documentele în regulă și în bună stare.