Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026. Cât de bun e cel românesc

Singapore deține cel mai puternic pașaport din lume, urmat de Japonia și Coreea de Sud, în timp ce pașaportul românesc oferă o mobilitate ridicată, permițând accesul în 86% din țările lumii, potrivit raportului Henley Passport Index 2026.

Cetățenii din Singapore se bucură de acces fără viză în 192 din cele 227 de țări și teritorii incluse în Henley Passport Index, realizat de firma londoneză Henley & Partners, pe baza datelor exclusive de la Asociația Internațională de Transport Aerian. Japonia și Coreea de Sud urmează cu acces fără viză în 188 de destinații.

Cinci țări europene împart locul 3, cu acces în 186 de destinații: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția. Locurile 4 și 5 sunt, de asemenea, ocupate majoritar de state europene, incluzând Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos, Norvegia, precum și Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Emiratele Arabe Unite.

Pe locul 6 se află Croația, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă și Polonia, în timp ce Australia își menține poziția pe locul 7 alături de Letonia, Liechtenstein și Regatul Unit, care înregistrează cele mai mari pierderi an‑la‑an, având acces fără viză la 182 de destinații, cu opt mai puține decât în urmă cu un an.

Canada, Islanda și Lituania ocupă locul 8 cu acces fără viză în 181 de destinații, iar Malaezia se află pe locul 9 cu 180 de destinații. Statele Unite revin pe locul 10, cu acces în 179 de țări, după ce au pierdut șapte destinații în ultimele 12 luni și au coborât șase locuri față de clasamentul precedent, marcând al treilea cel mai mare declin din ultimele două decenii.

Potrivit Henley Passport Index, România are un scor de 172, cetățenii putând călători fără viză în 120 de țări și teritorii, obținând viza la sosire în alte 44 de state și necesitând viză în 26 de destinații. Pașaportul românesc permite astfel accesul în aproximativ 86% din zonele lumii.

Christian H. Kaelin, președintele Henley & Partners, a declarat că, în ultimii 20 de ani, mobilitatea globală s-a extins semnificativ, însă beneficiile au fost distribuite inegal. Potrivit acestuia, privilegiile pașapoartelor influențează oportunitățile, securitatea și participarea economică, avantajele fiind concentrate în rândul țărilor puternice economic și stabile politic.