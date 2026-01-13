Pașaportul final. Cât plătesc familiile de moldoveni pentru a-și aduce morții acasă din străinătate

Republica Moldova. Tot mai multe familii din Republica Moldova sunt nevoite să-și aducă acasă rudele plecate la muncă peste hotare nu cu avionul, ci în sicriu. Între anii 2020 și 2025, autoritățile consulare ale Republicii Moldova au eliberat aproximativ 1.600 de pașapoarte mortuare.

Acestea fiind documente necesare pentru repatrierea cetățenilor decedați în afara țării, potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe la solicitarea Companiei „Teleradio-Moldova”. Migrația nu mai înseamnă doar muncă și remitențe, ci și un fenomen tot mai vizibil al deceselor în străinătate, care aduce familiilor nu doar durere, ci și costuri financiare uriașe.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în statele cu comunități numeroase de moldoveni. Italia conduce detașat acest clasament, cu 811 pașapoarte mortuare eliberate. Urmează Franța, cu 144 de cazuri, Turcia – 97, Cehia – 95, România – 64 și Federația Rusă – 45.

Statele Unite ale Americii se numără, de asemenea, printre țările cu multe cazuri, fiind eliberate 40 de pașapoarte mortuare. La polul opus se află țările cu comunități mici de moldoveni: Japonia- două cazuri, India și Republica Populară Chineză câte un caz.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că atribuțiile ambasadelor și consulatelor sunt strict limitate de lege.

„Asistența oferită include înregistrarea decesului, eliberarea gratuită a certificatelor de deces și a pașapoartelor mortuare, precum și informarea familiilor cu privire la procedurile aplicabile în statul unde a survenit decesul”, se arată în răspunsul oficial transmis redacției.

În schimb, statul nu poate suporta cheltuielile de repatriere.

„Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul Republicii Moldova nu dispun de mecanisme sau mijloace financiare de sprijin destinate acoperirii costurilor de repatriere a cetățenilor moldoveni decedați peste hotare”, precizează instituția.

De cele mai multe ori, costurile sunt achitate de familii, iar în unele cazuri de angajatori, mai ales când persoana decedată avea un contract de muncă activ.

Transportarea sicrielor sau a urnelor cu cenușă peste frontiera de stat se face în baza Acordului de la Strasbourg din 1973 privind transferul corpurilor persoanelor decedate, ratificat de Republica Moldova, potrivit Serviciului Vamal.

Pentru introducerea în Republica Moldova a corpurilor neînsuflețite sau a urnelor cu cenușă trebuie prezentate permisul mortuar sau certificatul de deces, documentele de transport și alte acte justificative, după caz. Pentru scoaterea din Republica Moldova este necesar permisul mortuar eliberat de Ministerul Sănătății.

„Cu excepția documentelor prevăzute de convențiile internaționale, nici statul de destinație, nici statul de tranzit nu vor cere alte documente decât permisul mortuar”, prevede acordul internațional.

Cheltuielile de repatriere diferă semnificativ în funcție de distanță și tipul transportului. Potrivit MAE, costurile orientative sunt:

din România: 400 – 1.500 de euro;

din Italia: aproximativ 3.000 de euro;

din Franța: 3.000 – 4.000 de euro;

din Statele Unite ale Americii: până la 15.600 de euro;

din India: 5.370 de euro;

din Japonia: de la 6.000 de euro.

Republica Moldova are una dintre cele mai ridicate rate de migrație a forței de muncă din Europa. Aproximativ un milion de cetățeni muncesc peste hotare, majoritatea în Uniunea Europeană.