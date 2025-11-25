Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte

Dispar fără urmă români, sau sunt aduşi acasă morţi, oameni simpli, plecaţi, nu la război, ci să muncească pe brânci, fără ca nimănui să-i pese. Pentru autorităţi, aceste cazuri, care pur şi simplu nenorocesc familii, de la copiii rămaşi orfani, până la bătrânii cărora le dispare singurul lor sprijin, peste care se întinde acelaşi linţoliul al sărăciei crunte după dispariţia stâlpului care trimitea acasă bani, pare că nu există.

