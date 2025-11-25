HAI România!

Români morţi în străinătate în înprejurări suspecte

Dispar fără urmă români, sau sunt aduşi acasă morţi, oameni simpli, plecaţi, nu la război, ci să muncească pe brânci, fără ca nimănui să-i pese. Pentru autorităţi, aceste cazuri, care pur şi simplu nenorocesc familii, de la copiii rămaşi orfani, până la bătrânii cărora le dispare singurul lor sprijin, peste care se întinde acelaşi linţoliul al sărăciei crunte după dispariţia stâlpului care trimitea acasă bani, pare că nu există.

2
Youtube - HAI România!

HAI România!

Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital