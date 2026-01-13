SUA restricționează site-urile legate de Garda Revoluționară Islamică și emite o alertă de securitate

Statele Unite ale Americii au blocat accesul la domeniul online al agenției de știri Tasnim, un outlet media asociat cu Garda Revoluționară Islamică din Iran, conform unui raport publicat luni de agenția Fars, care are și ea legături cu aceeași organizație.

Încercările de accesare a site-ului Tasnim duc la afișarea unui mesaj de eroare care indică faptul că „a apărut o eroare critică pe acest site”, potrivit The Jerusalem Post.

Blocarea survine într-un context internațional tensionat, în care administrația americană a intensificat măsurile considerate „contra-terorism”, conform relatărilor Fars News Agency.

Deși domeniul principal al site-ului Tasnim a fost blocat în Statele Unite, Fars a subliniat că site-ul rămâne accesibil prin domeniul său iranian.

Aceasta sugerează că măsura nu afectează întreaga audiență globală a agenției, dar restricționează semnificativ accesul din Statele Unite și din rețelele afiliate.

„Încercarea de accesare a site-ului duce la o pagină de eroare care arată: «there has been a critical error on this website»,” a notat The Jerusalem Post.

Măsura a fost descrisă de Fars drept o „contramăsură împotriva terorismului”, ceea ce se aliniază cu politica mai largă a Statelor Unite de a limita influența agențiilor media asociate organizațiilor considerate teroriste.

Pe fondul acestei blocări și al tensiunilor crescânde în Iran, ambasada virtuală a SUA în Iran a emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani aflați în această țară.

Alerta avertizează că protestele în desfășurare „se intensifică și pot deveni violente” și recomandă cetățenilor americani să „părăsească Iranul imediat”.

Documentul emis de ambasada americană oferă instrucțiuni detaliate pentru cei care doresc să părăsească țara, subliniind că plecarea nu ar trebui să se bazeze pe sprijinul direct al guvernului SUA.

Alerta recomandă cetățenilor să ia în considerare rute terestre către Armenia sau Turcia.

„Cetățenii americani trebuie să aibă un plan pentru a părăsi Iranul care să nu se bazeze pe ajutorul guvernului SUA,” se arată în comunicatul ambasadei.

Pentru americanii care nu pot părăsi imediat Iranul, ambasada a furnizat recomandări pentru asigurarea siguranței personale.

Printre acestea se numără găsirea unui loc sigur într-o clădire securizată, menținerea unui stoc de alimente, apă, medicamente și alte produse esențiale, precum și menținerea telefoanelor mobile încărcate.

„Cetățenii americani se află la un risc semnificativ de interogare, arestare și detenție în Iran,” avertizează documentul. Ambasada subliniază că „prezentarea unui pașaport american sau demonstrarea legăturilor cu Statele Unite poate fi suficient motiv pentru autoritățile iraniene să rețină pe cineva.”

Iran: Protests across Iran are escalating. Increased security measures, road closures, public transportation disruptions, and internet blockages are ongoing. Airlines continue to limit or cancel flights to and from Iran, with several suspending service until Friday, January 16.… pic.twitter.com/AneGPdfn6I — TravelGov (@TravelGov) January 12, 2026

Alerta mai recomandă evitarea demonstrațiilor publice, menținerea unui profil scăzut și păstrarea unei atenții constante asupra mediului înconjurător, împreună cu pregătirea pentru ajustarea planurilor de evacuare în orice moment.

Blocarea site-ului Tasnim în Statele Unite are loc într-un context mai amplu de restricții aplicate mass-media iraniene asociate cu structurile militare și de securitate ale statului.

Agențiile legate de Garda Revoluționară Islamică au fost frecvent vizate de sancțiuni și restricții din partea guvernului american, ca parte a unei strategii de reducere a influenței Iranului în mediul digital și de securitate internațională.

Tasnim News Agency a fost fondată în 2012 și este considerată a avea legături directe cu Garda Revoluționară Islamică. Agenția oferă știri despre politică, economie, securitate și evenimente internaționale, în special cele care vizează Orientul Mijlociu.

Potrivit experților în securitate cibernetică, blocarea unui domeniu poate fi realizată prin mai multe metode, inclusiv prin de-listarea domeniului din sistemele de nume de domeniu (DNS) sau prin blocarea traficului prin furnizorii de servicii de internet dintr-o anumită țară.

Fars News Agency a raportat că blocarea site-ului a fost motivată ca o „măsură împotriva terorismului”, fără a furniza detalii suplimentare despre procedura juridică sau tehnică prin care a fost implementată.

The Jerusalem Post a confirmat că domeniul nu este accesibil din Statele Unite și a subliniat că pagina de eroare indică o problemă critică, fără a detalia dacă aceasta este cauzată de o acțiune directă a autorităților americane sau de restricții impuse de furnizorii de domeniu.

Blocarea site-ului vine în aceeași perioadă cu alertarea cetățenilor americani despre situația de securitate în Iran, ceea ce sugerează o legătură între preocupările de securitate și măsurile digitale implementate.

Protestele recente din Iran, menționate de ambasada americană, s-au intensificat în ultimele săptămâni și implică multiple orașe mari din țară. Motivul principal al nemulțumirilor este legat de restricțiile sociale și economice, precum și de tensiunile politice interne.

Alerta emisă de ambasadă subliniază riscurile la care se expun cetățenii americani, avertizând că participarea la demonstrații sau expunerea publică poate conduce la detenție.

Recomandarea de a evita locurile aglomerate și de a menține un profil scăzut reflectă preocupările legate de siguranța personală în contextul protestelor.

„Evitați demonstrațiile, mențineți un profil scăzut și fiți conștienți de mediul înconjurător,” se arată în comunicatul oficial.

Blocarea agențiilor de știri asociate cu structurile militare iraniene este văzută ca parte a unei strategii mai largi de control al fluxului de informații provenite din Iran.

Aceasta ridică întrebări cu privire la libertatea presei și la dreptul publicului de a accesa informații, în special atunci când restricțiile vizează site-uri cu audiență internațională.

De asemenea, situația evidențiază complexitatea relațiilor internaționale între Statele Unite și Iran, unde măsurile digitale se intersectează cu preocupările de securitate și cu tensiunile geopolitice.

Deși domeniul principal al site-ului Tasnim a fost blocat în SUA, accesul prin domeniul iranian rămâne posibil. Aceasta permite agenției să continue să transmită știri către publicul său intern și internațional, chiar dacă restricțiile afectează anumite piețe.

Fars a subliniat că site-ul Tasnim rămâne complet funcțional pe domeniul local iranian, ceea ce oferă utilizatorilor din afara Statelor Unite o alternativă pentru a urmări informațiile publicate.

Blocarea domeniului Tasnim în Statele Unite și emiterea alertelor de securitate pentru cetățenii americani din Iran reflectă tensiunile continue dintre cele două state și preocupările legate de securitate, terorism și protecția cetățenilor.

Măsurile digitale și recomandările de evacuare subliniază necesitatea unei vigilențe sporite pentru persoanele aflate în zonele de risc și evidențiază complexitatea relațiilor internaționale în era informațională.