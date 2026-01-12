Analiză despre situația din Iran. De ce prăbușirea regimului este aproape imposibilă în 2026. Exclusiv

Situația tensionată din Iran continuă să capteze atenția presei internaționale, însă omul de afaceri de origine iraniană Ben Madadi avertizează asupra entuziasmului facil legat de o eventuală revoluție.

Într-o analiză pragmatică și „rece”, bazată pe experiența sa personală și pe date geopolitice actuale, Madadi demontează scenariul unei prăbușiri iminente a Republicii Islamice, explicând de ce structura de putere de la Teheran este mult mai rezistentă decât pare la prima vedere.

Conform lui Ben Madadi, există trei direcții posibile în care pot evolua evenimentele curente din Iran. Totuși, probabilitățile acestora sunt inegale:

Represiunea va avea succes. Scenariul cel mai probabil, în care forțele de securitate reușesc să înăbușe protestele prin forță.

Reforma internă, improbabilă, dar dorită. Asta ar însemna o schimbare de leadership, ayatollahul Ali Khamenei având deja 86 de ani, care să aducă la putere un reformator capabil să calmeze spiritele prin concesii.

Căderea regimului este o varianta considerată de Madadi ca fiind „aproape imposibilă”.

O greșeală comună a observatorilor occidentali este compararea regimului de la Teheran cu dictaturile personale, precum cea a lui Ceaușescu sau a lui Maduro. Madadi subliniază că Republica Islamică este un regim ideologic cu o bază de susținere solidă și ramificată.

„Regimul iranian nu se bazează pe un singur om. Are două ancore masive: clerul și IRGC (Gărzile Revoluționare)”, explică analistul.

Spre deosebire de fosta Securitate din România, IRGC este o forță militară și economică omniprezentă. Membrii săi au privilegii uriașe și motive vitale pentru a lupta până la capăt, știind că o prăbușire a regimului ar duce la răzbunări sângeroase, similare cu cele de după Revoluția din 1979 sau Revoluția Franceză.

Deși nemulțumirile populației sunt reale și profunde — șomaj cronic, inflație galopantă, lipsa resurselor de bază precum apa și curentul — acestea nu sunt suficiente pentru a dărâma un sistem înarmat.

Ben Madadi punctează un aspect critic: protestatarii nu au un lider real. Figura lui Reza Pahlavi (fiul fostului șah) este considerată insuficientă pentru a ralia masele, acesta fiind contestat chiar și de mulți dintre cei care detestă regimul actual. Fără o ideologie comună și o figură centrală, masa nemulțumită rămâne vulnerabilă în fața unei structuri opresive organizate.

În ceea ce privește intervenția SUA, Madadi este sceptic. Deși presiunile sau raidurile aeriene pot slăbi regimul, ele nu pot genera de la sine un lider intern sau o ideologie care să înlocuiască sistemul actual.

Marea necunoscută rămâne succesiunea lui Ali Khamenei. La 86 de ani, ieșirea sa din scenă ar putea deschide calea unor reforme, însă procesul este riscant: „Cei din interior se tem că o mișcare de reformă ar putea, în loc să liniștească mulțimea, să o radicalizeze și mai mult, văzând în asta o slăbiciune a sistemului”.

Concluzia analizei lui Ben Madadi este una sumbră pentru susținătorii unei schimbări rapide: cei care dețin puterea în Iran nu o vor preda pașnic. „Ar prefera să moară în tranșee decât să fie umiliți și spânzurați”, conchide acesta, subliniind că Iranul rămâne o țară extrem de diversă și complicată, unde schimbările radicale vin la pachet cu violență extremă.