Priorități noi la analizele medicale. Românii trimiși la coadă

De la începutul acestui an, mii de pacienți din România se confruntă cu modificări importante în accesul la investigații medicale, potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Conform noilor reguli, persoanele cu afecțiuni cronice nu mai beneficiază automat de efectuarea analizelor în termen de cinci zile, așa cum se întâmpla anterior, ci trebuie să aștepte până când bugetul permite finanțarea investigațiilor.

Măsura afectează pacienți cu boli neurologice, diabet zaharat, afecțiuni cardiovasculare și cerebrovasculare, boli rare sau boli cronice renale. În schimb, prioritate rămâne acordată pacienților cu suspiciuni de cancer, femeilor însărcinate, persoanelor cu hepatită B și C, precum și pacienților HIV aflați sub monitorizare.

Situația pacienților neasigurați este și mai restrictivă: aceștia au acces doar la servicii medicale minime și pentru a obține asigurare trebuie să achite 2.430 de lei anual la ANAF. În octombrie 2025, reprezentanți ai Ministerului Sănătății discutaseră despre aceste schimbări, subliniind că banii disponibili pentru sistemul de sănătate dictează prioritizarea analizelor.

În octombrie, Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut apel la români să profite de consultațiile și analizele preventive oferite prin medicii de familie, indiferent dacă sunt asigurați sau nu.

„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale medicale, analize, investigații și monitorizare, inclusiv pentru persoanele neasigurate, este doar primul pas. Verificarea recurentă a stării de sănătate, chiar atunci când nu doare, salvează vieți, timp și resurse. Mergeți periodic la medic, cu încredere.”

Orice adult poate solicita consultații preventive la medicul de familie fără a fi necesară asigurarea medicală. Persoanele neasigurate beneficiază de servicii gratuite în funcție de vârstă:

Adulții între 18 și 39 de ani pot face anual o consultație pentru evaluarea riscurilor individuale și consiliere privind factorii de risc, precum fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală.

Persoanele de peste 40 de ani au dreptul la până la trei consultații preventive anual, pentru evaluare, consiliere și monitorizare.

Consultațiile preventive permit depistarea timpurie a bolilor cardiovasculare, diabetului, cancerului și altor afecțiuni cronice. În funcție de riscurile identificate, medicul poate elibera bilete de trimitere pentru analize suplimentare, precum hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi, teste HPV, ecografie sau mamografie pentru femei, teste pentru depistarea sângelui ocult în scaun și teste PSA pentru bărbați de peste 50 de ani.

Pacienții deja în evidența medicului de familie pentru boli cronice pot primi consultații preventive pentru monitorizarea altor afecțiuni, inclusiv cardiovasculare, diabet, cancer sau boli renale. În cazuri speciale, medicul poate recomanda analize suplimentare, de exemplu pentru suspiciuni de cancer sau pentru testarea hepatitei B și C ori a HIV la femeile însărcinate.