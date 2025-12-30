Cum se modernizează medicina de familie prin imagistică de ultimă generație

Piața echipamentelor medicale traversează o perioadă de transformare accelerată, în care accesul rapid la tehnologie de ultimă generație poate face diferența între un diagnostic pus la timp și unul întârziat. În acest context dinamic, Medist Imaging & P.O.C., distribuitor exclusiv al GE HealthCare în România, joacă un rol esențial în modernizarea infrastructurii medicale și în extinderea accesului la investigații imagistice performante.

Bogdan-Radu Niculescu, CEO al companiei, explică faptul că, într-o piață tot mai competitivă, diferențierea vine dintr-o combinație solidă de experiență, portofoliu și acoperire națională. „Avantajele ofertei noastre sunt: portofoliu de produse de înaltă calitate de la producători cu cote de piață dominante, experiență îndelungată de peste 20 de ani în domeniu și acoperire națională adecvată cu echipe specializate de vânzare și servicii post-vânzare”, punctează acesta.

Cel mai important proiect derulat de Medist Imaging & P.O.C. în 2025 a avut o dimensiune fără precedent pentru companie și un impact direct asupra sistemului de sănătate primară din România. Este vorba despre furnizarea completă a 597 de ecografe pentru cabinetele medicilor de familie, în cadrul unui proiect al Ministerului Sănătății, finanțat prin PNRR.

„Este vorba despre vânzarea, livrarea, instalarea, instruirea și asigurarea serviciilor post-vânzare pentru 597 de ecografe, desfășurat într-un interval de aproximativ 120 de zile de la recepționarea comenzilor până la emiterea facturilor finale”, explică Bogdan-Radu Niculescu. Dincolo de complexitatea logistică, proiectul a presupus o mobilizare amplă a echipelor și o coordonare atentă, într-un calendar strâns.

Rezultatul a fost însă unul cu efecte vizibile în modernizarea cabinetelor de medicină de familie și creșterea accesului pacienților la investigații rapide și precise, realizate chiar în proximitatea lor, fără drumuri suplimentare sau timpi de așteptare prelungiți.

Pentru CEO-ul Medist Imaging & P.O.C., succesul nu se măsoară exclusiv în volume livrate sau în cifre de business, ci în impactul concret asupra vieții oamenilor. „Ceea ce facem nu este doar despre echipamente, ci despre oameni și despre modul în care tehnologia poate transforma experiența medicală de zi cu zi”, subliniază el.

În 2025, Medist Imaging & P.O.C. a fost inclusă de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate”, distincție care a adus în prim-plan proiectele recente și direcțiile strategice ale companiei.

Activitatea într-un domeniu profund dependent de decizii publice, bugete și politici de sănătate vine cu un grad ridicat de incertitudine. Bogdan-Radu Niculescu identifică drept cea mai mare provocare lipsa de predictibilitate a comportamentului de cumpărare.

„Cea mai mare provocare întâlnită în domeniul nostru de activitate a fost și este lipsa de predictibilitate a comportamentului de cumpărare al clienților, atât din segmentul public, cât și din cel privat”, explică el.

În acest context concurențial, avantajele Medist Imaging & P.O.C. rămân legate de calitatea produselor și de capacitatea companiei de a acoperi la nivel național nevoile pieței. Portofoliul include echipamente esențiale pentru diagnosticarea unui spectru larg de patologii, susținute de servicii post-vânzare și de o experiență acumulată în peste două decenii de activitate.

Privind în ansamblu cariera sa, Bogdan-Radu Niculescu spune că cel mai important proiect nu este unul punctual, ci echipa pe care a construit-o în timp.

Din perspectiva impactului asupra sănătății pacienților și a complexității operaționale, proiectul din 2025 rămâne însă un reper major.

Implementarea sa a presupus nu doar livrarea echipamentelor, ci și instruirea personalului medical și asigurarea suportului tehnic ulterior, elemente esențiale pentru utilizarea eficientă a tehnologiei.

Conducerea unei astfel de afaceri presupune un echilibru constant între dificultăți și satisfacții. „Au fost și sunt momente extrem de dificile, dar și satisfacții pe măsură. Orice afacere este un proiect de echipă, cu suișuri și coborâșuri”, spune CEO-ul Medist Imaging & P.O.C.. El subliniază rolul motivației ca factor constant al succesului.

La nivel macroeconomic, piața echipamentelor medicale a cunoscut o evoluție accelerată în ultimii ani, influențată de contextul național și internațional.

În ultimele 15 ani, piața s-a triplat, iar perspectivele rămân optimiste pe termen mediu. Bogdan-Radu Niculescu estimează că, în următorii 3–5 ani, este posibilă o creștere anuală de două cifre, urmând ca ulterior piața să intre într-o fază de maturizare, cu ritmuri similare celor din alte state europene.