Hoteluri din Japonia unde turiștii dorm în capsule, fără ferestre și fără contact cu personalul

Hotelurile capsulă au devenit o formă de cazare cunoscută în Japonia, cu spații foarte mici, reguli stricte și o organizare gândită pentru șederi scurte. Conceptul a apărut la finalul anilor ’70, când primul astfel de hotel, Capsule Inn Osaka, s-a deschis în 1979, în zona Umeda din Osaka.

O capsulă este un spațiu individual de dormit, de dimensiunea unui pat, amplasat în module suprapuse, pe unul sau două niveluri. Capsula nu are fereastră, iar închiderea se face, de regulă, cu o ușă glisantă care oferă intimitate, nu izolare fonică. În interior, dotările sunt minimaliste: iluminare, prize și, în funcție de locație, porturi USB sau un panou de control pentru lumină.

Baia și dușurile sunt comune. Bagajele nu intră, de obicei, în capsulă, ci se păstrează în dulapuri separate. Modelul seamănă mai mult cu o combinație între hostel și hotel, dar cu spații de dormit mai „private”, strict individuale.

Arhitectura fără ferestre și suprafața redusă vin din ideea de „loc de dormit eficient”, gândit inițial pentru persoane care aveau nevoie de o noapte de cazare, la preț scăzut, aproape de zone centrale.

Potrivit japan-experience.com, primul hotel capsulă a fost construit în 1979, la Osaka, iar răspândirea ulterioară în marile orașe japoneze a făcut din capsule un tip de cazare comun, cu reguli standardizate.

În prezent, publicul este mai variat, de la turiști care vor experiența „capsulei”, până la călători solo care caută o noapte simplă. Separarea pe gen există frecvent, fie prin etaje, fie prin aripi distincte.

O diferență tot mai vizibilă între capsulele clasice și cele operate de lanțuri moderne este modul de acces. În locul unei recepții tradiționale, unele branduri folosesc kioskuri de check-in, aplicații sau proceduri care reduc interacțiunea directă.

La hotelul 9h Nine Hours, regulile arată un format standardizat, cu acces și folosire strict ghidate, iar experiența se bazează pe reguli clare și pe separarea zonelor de dormit de cele destinate activităților comune.

First Cabin, un brand care se poziționează între capsulă și business hotel, a anunțat introducerea unui sistem de check-in automat la una dintre locații, descris ca un proces care poate fi făcut cu ajutorul smartphone-ului.

Afirmația „fără contact cu personalul” nu descrie uniform toate hotelurile capsulă din Japonia, fiindcă multe locații păstrează personal disponibil la anumite ore, inclusiv pentru asistență. Diferența este că, în varianta modernă, interacțiunea nu mai este obligatorie pentru check-in, check-out sau acces, iar rolul personalului poate deveni secundar.

În paralel cu capsulele, Japonia dezvoltă și zona de hoteluri „unmanned”, unde procesul de cazare este construit aproape integral prin sisteme digitale. Un exemplu este Hotel B4T Iwaki, descris ca un concept în care check-inul și accesul se fac prin card de transport de tip IC (Suica), cu proceduri gândite să reducă pașii clasici de recepție.

Diferențele dintre hoteluri pot fi mari, chiar dacă toate folosesc „capsule”: