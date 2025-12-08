Seism major în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Un puternic cutremur a zguduit luni zona de larg a coastelor Japoniei, iar autoritățile au transmis imediat o avertizare privind posibile valuri de tsunami ce ar putea atinge trei metri înălțime în nord-estul țării. Anunțul a fost făcut de Agenția Meteorologică Japoneză.

Agenția niponă a raportat o magnitudine preliminară de 7,2 pentru seismul produs în apropierea arhipelagului. În același timp, agenția americană USGS a estimat magnitudinea de moment la 7,6, precizând că mișcarea tectonică a avut loc la o adâncime de 53 de kilometri și a avut epicentrul situat la 73 de kilometri est-nord-est de Misawa.

Seismul a avut loc la ora locală 23:15, corespunzând orei 16:15 în România, zguduind întreaga regiune și determinând autoritățile să activeze procedurile de avertizare rapidă pentru populație.

Frecvența cutremurelor fiind de cel puțin un seism la fiecare cinci minute. Compania feroviară East Japan Railway a suspendat unele servicii feroviare în zona afectată, care a fost lovită și de cutremurul cu magnitudinea de 9,0 din martie 2011.

Situată în „Centura de Foc”, un arc de vulcani și șanțuri oceanice care înconjoară parțial bazinul Pacificului, țara înregistrează aproximativ 20% din cutremurele cu magnitudinea de cel puțin 6,0 grade pe scara Richter.

Cutremurul din Japonia din 11 martie 2011, cu magnitudinea de 9,0, a fost unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate vreodată la nivel mondial și cel mai puternic din istoria Japoniei. Epicentrul s-a aflat în largul coastei de la Tōhoku, iar mișcarea telurică a declanșat un tsunami uriaș, cu valuri care au depășit în unele zone 10–15 metri. Dezastrul a provocat pierderi masive de vieți omenești, distrugerea a zeci de mii de locuințe și avarierea gravă a infrastructurii. Una dintre cele mai grave consecințe a fost accidentul nuclear de la Fukushima Daiichi, când sistemele de răcire au cedat în urma inundației provocate de tsunami, generând cel mai grav incident nuclear de după Cernobîl. Cutremurul și tsunamiul au marcat profund Japonia, determinând întărirea standardelor de siguranță, investiții majore în infrastructură antidezastrelor și schimbări în politica energetică a țării.