Mașina care gândește cu voce tare, o nouă miză pentru Nvidia. Gigantul a lansat un software open-source bazat pe AI

Nvidia a prezentat un nou software open-source menit să accelereze dezvoltarea vehiculelor autonome, utilizând cele mai recente tehnici de „reasoning” în inteligenţa artificială, arată Reuters. Compania, care a devenit recent cea mai valoroasă din lume datorită cipurilor esenţiale pentru AI, îşi extinde activitatea şi în cercetarea software, punând la dispoziţia altor jucători, precum Palantir, cod deschis ce poate fi adoptat liber.

Noua platformă, denumită Alpamayo-R1, este un model de tip „vision-language-action”: vehiculul autonom transformă imaginile captate de senzori în descrieri în limbaj natural, pe care apoi le foloseşte pentru a decide următoarele acţiuni.

Inovaţia majoră constă în faptul că modelul „gândeşte cu voce tare” în timp ce planifică traiectoria, menţionând, de exemplu, că observă o pistă de biciclete şi îşi ajustează direcţia.

Software-ul tradiţional pentru conducerea autonomă oferea explicaţii limitate privind alegerea traseului, ceea ce îngreuna identificarea problemelor de siguranţă.

„Unul dintre motivele pentru care am făcut acest software open-source este ca dezvoltatorii şi cercetătorii să poată înţelege cum funcţionează aceste modele de mașini, astfel încât industria să poată crea standarde comune de evaluare”, a declarat Katie Washabaugh, manager senior în divizia auto a Nvidia.

Nvidia a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari în Synopsys, producător de software pentru proiectarea de cipuri, ca parte a unui parteneriat pe mai mulți ani. Cele două companii vor dezvolta împreună noi instrumente de design pentru diverse industrii, folosind tehnologia de inteligență artificială a Nvidia, potrivit Reuters.

Acordul face parte din strategia Nvidia de a-și consolida poziția pe piața AI, după investițiile recente în OpenAI și Anthropic. Parteneriatul vizează accelerarea tranziției industriei tehnologice către utilizarea cipurilor GPU Nvidia, în locul procesoarelor CPU tradiționale.

Synopsys furnizează software esențial pentru proiectarea unei game largi de produse, de la microcipuri la motoare de avion, permițând inginerilor să simuleze digital proiectele înainte de fabricarea prototipurilor, un proces costisitor și consumator de timp.

Potrivit directorilor Nvidia și Synopsys, folosirea cipurilor Nvidia ar putea reduce timpul de procesare al simulărilor de la săptămâni la câteva ore.

„Această accelerare de ordinul magnitudinii va deschide oportunități care până acum nu au fost posibile”, a declarat Jensen Huang, CEO-ul Nvidia.