Nvidia, prima companie din lume care depășește 5.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră

Acțiunile Nvidia au urcat miercuri cu peste 4%, iar compania a devenit primul gigant tehnologic din lume care a depășit pragul record de 5.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră, potrivit CNBC.

Evoluția marchează o creștere remarcabilă pentru compania care a început ca producător de procesoare destinate jocurilor video și a ajuns principalul motor al revoluției inteligenței artificiale. Acțiunile Nvidia, care marți au închis cu un avans de 5%, au urcat cu peste 50% de la începutul anului.

La un preț de 210 dolari pentru o acțiune Nvidia, participația lui Jensen Huang este estimată la 179,2 miliarde de dolari, potrivit Reuters, ceea ce îl plasează pe locul opt în topul celor mai bogați oameni din lume.

Avansul recent a fost determinat de anunțul făcut de Jensen Huang, care a prezentat comenzi de 500 de miliarde de dolari pentru cipuri destinate inteligenței artificiale și planuri de construire a șapte noi supercomputere pentru guvernul american.

De asemenea, compania a anunțat o investiție de 1 miliard de dolari în Nokia, printr-un parteneriat strategic pentru dezvoltarea tehnologiei celulare 6G.

Entuziasmul investitorilor pentru acțiunile din sectorul AI i-a impulsionat și pe ceilalți giganți tehnologici, Apple și Microsoft, care au depășit fiecare pragul de 4.000 de miliarde de dolari. Totuși, analiștii avertizează asupra riscului formării unei posibile „bule” tehnologice, în contextul evaluărilor record.

La începutul lunii, Fondul Monetar Internațional și Banca Angliei au fost ultimele instituții financiare care au avertizat că piețele bursiere globale ar putea avea probleme dacă investițiile în AI vor scădea. Totuși, investitori precum Cathie Wood, de la Ark Invest, afirmă că abia acum începe o revoluție tehnologică fără precedent.

„Dacă așteptările noastre privind IA sunt corecte, atunci ne aflăm la începutul unei revoluții tehnologice”, a declarat Wood pentru CNBC.