Patrick Gelsinger, fostul director Intel, folosește AI pentru a „grăbi” revenirea lui Hristos

În luna martie, la trei luni după ce a fost forțat să părăsească funcția de director general al companiei Intel și a fost dat în judecată de acționari, Patrick Gelsinger a preluat conducerea Gloo – o companie de tehnologie creată pentru ceea ce el numește „ecosistemul credinței. „Misiunea vieții mele a fost să lucrez la o tehnologie care să îmbunătățească viața fiecărui om de pe planetă și să grăbească revenirea lui Hristos”, afirmă el, potrivit The Guardian.

Decizia a venit la scurt timp după plecarea sa forțată de la Intel și după ce a fost dat în judecată de acționari, însă Gelsinger susține că noul său rol reprezintă o misiune personală și spirituală.

Gloo urmărește să dezvolte tehnologii bazate pe inteligență artificială care să faciliteze activitatea pastorală, prin soluții de consiliere automată, management al comunității și comunicare personalizată cu enoriașii, transformând modul în care bisericile se conectează cu credincioșii în era digitală. Proiectul vizează integrarea tehnologiei în viața religioasă într-un mod care să răspundă nevoilor spirituale și organizaționale ale comunităților.

Patrick Gelsinger intenționează să promoveze aceste soluții la nivelul centrelor de decizie din tehnologie și politică, folosind un buget de 110 milioane de dolari pentru extinderea influenței acestui ecosistem digital bazat pe valori creștine.

Patrick Gelsinger, în vârstă de 64 de ani, a condus Intel timp de aproape patru ani, perioadă în care a încercat să repoziționeze compania într-o industrie aflată într-o transformare accelerată. Decizia sa de a demisiona și de a se retrage a venit în decembrie 2024, după ce producătorul de cipuri a pierdut teren în fața competitorilor pe segmentul tehnologiei AI, domeniu considerat strategic pentru viitorul industriei.

În ultimele luni de mandat, Gelsinger și alți directori ai Intel au fost acționați în judecată de acționari, care i-au acuzat că nu au oferit publicului o imagine clară asupra dificultăților cu care se confrunta compania. Această situație a marcat un final tensionat al carierei sale în fruntea unuia dintre cei mai importanți producători de tehnologie din lume.

În cadrul unui seminar dedicat tehnologiei și credinței, Patrick Gelsinger a comparat dezvoltarea inteligenței artificiale cu momentul în care tiparul lui Gutenberg a revoluționat lumea, afirmând că ne aflăm în fața unei transformări istorice cu potențial de amploare globală. El a sugerat că, la fel cum Reforma protestantă a fost accelerată de apariția tiparului, AI poate deveni un instrument decisiv pentru renașterea spirituală și socială.

Gelsinger consideră că inteligența artificială poate fi folosită pentru a transmite mesaje bazate pe valori creștine și pentru a facilita accesul oamenilor la sprijin spiritual, văzând în această tehnologie o oportunitate istorică de a influența pozitiv civilizația modernă prin intermediul credinței.

„Biserica a îmbrățișat acea mare invenție a epocii pentru a schimba umanitatea”, a spus Gelsinger, referindu-se la tipar. „Și întrebarea mea astăzi este: vom îmbrățișa și vom modela inteligența artificială ca o tehnologie care să devină cu adevărat o expresie puternică a Bisericii și o manifestare a acesteia?”, a întrebat el retoric.

Compania Gloo susține că oferă servicii pentru peste 140.000 de lideri religioși și organizații non-profit, însă, în ciuda acestei nișe specifice, platforma rămâne mult în urma marilor jucători din domeniul inteligenței artificiale, care au sute de milioane de utilizatori activi la nivel global.