Munteanu prezintă planul de guvernare. Republica Moldova europeană, prosperă și sigură

Republica Moldova. Guvernul își propune modernizarea administrației centrale și locale, creșterea transparenței, consolidarea autonomiei instituțiilor și digitalizarea serviciilor publice. Inteligența Artificială va fi valorificată atât în sectorul public, cât și în cel privat, iar securitatea cibernetică și infrastructura IT critică vor fi întărite.

„Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 au confirmat voința cetățenilor de a continua drumul european al Republicii Moldova. Noul Parlament și viitorul Guvern au mandatul de a transforma integrarea europeană într-o realitate care aduce beneficii directe oamenilor: investiții, locuri de muncă, servicii publice accesibile și un stat eficient”, se menționează în Planul de guvernare a Guvernului Munteanu.

Cabinetul de ministru, care urmează să fie votat de Parlament își propune ca Republica Moldova va finaliza negocierile cu UE până în 2028 și va adapta legislația, instituțiile și administrația la standardele europene. Comunicarea pro-europeană și participarea activă la deciziile UE vor fi priorități pentru consolidarea credibilității și pregătirea aderării.

Guvernul vizează atragerea a 4 miliarde euro în investiții, finanțarea a 25.000 de întreprinderi și dezvoltarea infrastructurii industriale și logistice. Priorități: creșterea exporturilor, protejarea producătorilor autohtoni și facilitarea accesului la capital și piețe internaționale.

Se vor investi 6 miliarde lei în educație, vor fi pregătiți peste 500 tineri pedagogi anual și se va extinde rețeaua Școlilor Model la 90 de instituții. În învățământul superior, 7 din 10 absolvenți vor fi încadrați în universitățile locale. Burselor și accesului la educație adaptată pentru copii cu cerințe speciale li se acordă prioritate.

Guvernul vizează plantarea a 60.000 hectare de pădure până în 2029, reabilitarea lacurilor și râurilor, închiderea a 300 de gropi de gunoi neautorizate și implementarea sistemelor de colectare și valorificare a deșeurilor.

Se vor moderniza spitalele, centrele clinice și rețeaua de sănătate primară, se va implementa dosarul medical digital, se vor crește campaniile de prevenție și programele de activitate fizică pentru populație, iar centrele de reabilitare și îngrijire paliativă vor fi extinse.

Prioritățile includ interconectarea completă cu piața energetică europeană, diversificarea surselor de energie, investiții în regenerabile și eficiență energetică, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea centralelor de stocare a energiei.

Se vor moderniza 3.000 km de drumuri, se vor construi poduri peste Prut, se va finaliza Centura Chișinăului și se vor moderniza căile ferate și aeroporturile. Programele „Satul European” și „Curtea Europeană” vor aduce investiții de 9 miliarde lei în comunități.

Salariul minim va crește la 10.000 lei, iar cel mediu la 25.000 lei. Guvernul va oferi suport pentru angajarea a 100.000 de persoane, va extinde indemnizațiile pentru copii, creșele și serviciile sociale pentru persoane vârstnice și cu dizabilități.

Se va sprijini modernizarea fermelor, creșterea exporturilor către UE, investiții în tehnologii verzi, infrastructură de irigare pe 50.000 hectare și dezvoltarea lanțurilor valorice locale.

Prioritățile includ prevenirea criminalității, siguranța rutieră, gestionarea eficientă a frontierei, protecția civilă și consolidarea Centrului Național de Management al Crizelor.

Guvernul va finaliza evaluarea integrității judecătorilor și procurorilor, va accelera soluționarea dosarelor de corupție, va digitaliza serviciile juridice și va reforma accesul în profesia de judecător și procuror.

Se va extinde programul „Voucher Cultural”, se vor proteja și valorifica patrimoniul cultural și natural, se vor sprijini cinematografia și evenimentele culturale, inclusiv pentru diaspora.

Se va asigura accesul la servicii publice pentru locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, menținerea păcii și stabilității și aplicarea uniformă a legislației naționale.

Prioritățile externe includ consolidarea parteneriatelor cu UE și vecinii, extinderea cooperării multilaterale și protecția diasporei. În apărare, se vor moderniza structurile militare, se vor dezvolta capabilități operaționale și se va integra progresiv în arhitectura de securitate europeană.

Precizăm că Alexandru Munteanu este propunerea fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, majoritară în Parlament, la funcția de premier. Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru pe 24 octombrie curent, după consultarea fracțiunilor parlamentare.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că viitorul Guvern va fi învestit, cel mai probabil, pe 31 octombrie.